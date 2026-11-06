İstanbul'da iş yerlerini hedef alan silahlı saldırılar, kundaklama olayları ve tehdit eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Organize suç örgütlerinin faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla üç ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında çok sayıda saldırı ve tehdit olayını incelemeye aldı.

İŞ YERLERİNE KURŞUNLAMA VE KUNDAKLAMA SALDIRILARI

Emniyet ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, ekim ayı boyunca İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçelerinde meydana gelen bir dizi olay mercek altına alındı.

7 Ekim'de Esenyurt'ta bir iş yerine yönelik kurşunlama girişimi, 9 Ekim'de Güngören'de bir iş yerinin kurşunlanması ve bir aracın kundaklanması olayları soruşturma kapsamında değerlendirildi.

19 Ekim'de Esenyurt'ta bir galerinin kurşunlanması ve 30 Ekim'de Güngören'de bir iş yerinin kundaklanması olayları da incelemeye dahil edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ ADINA TEHDİT VE SİLAH TEMİNİ

Soruşturma kapsamında yalnızca iş yerlerine yönelik saldırılar değil, suç örgütleri adına gerçekleştirildiği değerlendirilen tehdit ve silah temini faaliyetleri de araştırıldı.

20 Ekim'de bir kişinin suç örgütü adına tehdit edilmesi ve 28 Ekim'de örgüt adına silah temin edildiğinin belirlenmesi üzerine emniyet ekipleri çalışmalarını genişletti.

Yapılan incelemelerde söz konusu olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

İSTANBUL, ADANA VE BURSA'DA EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından operasyon için harekete geçildi.

İstanbul merkezli olmak üzere Adana ve Bursa'da belirlenen toplam 17 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi.

Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda adreste arama yapıldı.

2'Sİ ÇOCUK 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Üç ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SORUŞTURMA SAVCILIK KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, ekim ayı içerisinde meydana gelen kurşunlama, kundaklama, tehdit ve silah temini olaylarının bağlantıları araştırıldı.

İstanbul, Adana ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla toplam 12 şüpheli yakalanırken, olaylara ilişkin adli süreç devam ediyor.