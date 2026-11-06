Döviz kurları, 6 Kasım 2026 Cuma günü yatırımcıların, iş dünyasının ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle dolar/TL, euro/TL ve sterlin/TL paritelerindeki hareketlilik, hem birikimlerini dövizde değerlendirenler hem de ithalat ve ihracat yapan işletmeler tarafından yakından takip ediliyor.

Haftanın son işlem gününde doların 50 TL sınırındaki seyri dikkat çekerken euro ve sterlinin Türk lirası karşısındaki değeri de merak konusu oldu.

6 KASIM 2026 DOLAR, EURO VE STERLİN KAÇ TL?

6 Kasım Cuma sabahı itibarıyla erişilebilen son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri, 5 Kasım tarihli döviz kurlarını gösteriyor.

Son yayımlanan resmî verilere göre döviz alış ve satış fiyatları şöyle:

Döviz türü Alış fiyatı Satış fiyatı ABD doları (USD) 49,9589 TL 50,0489 TL Euro (EUR) 56,1513 TL 56,2524 TL İngiliz sterlini (GBP) 67,1917 TL 67,5420 TL İsviçre frangı (CHF) 61,0651 TL 61,4571 TL Çin yuanı (CNY) 7,4491 TL 7,5465 TL

Tablodaki rakamlar 5 Kasım 2026 tarihli son erişilebilir TCMB kurlarıdır. 6 Kasım gün içi serbest piyasa fiyatları değildir.

DOLAR 50 TL SEVİYESİNDE

Döviz piyasalarının en çok takip edilen para birimi olan ABD doları, 50 TL seviyesindeki hareketiyle dikkat çekiyor.

Son açıklanan TCMB verilerine göre doların alış fiyatı 49,9589 TL, satış fiyatı ise 50,0489 TL olarak kaydedildi.

Dolar kurundaki değişimler, ithal ürünlerin maliyetlerinden uluslararası ticarete kadar birçok ekonomik alanı doğrudan etkiliyor.

EURO 56 TL'NİN ÜZERİNDE

Avrupa ülkeleriyle ticaret yapan işletmelerin ve yurt dışı seyahati planlayan vatandaşların yakından izlediği euro da döviz piyasasının önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Son resmî verilere göre euronun alış fiyatı 56,1513 TL, satış fiyatı ise 56,2524 TL seviyesinde gerçekleşti.

Euro/TL kurundaki hareketler, özellikle Avrupa pazarına yönelik ihracat yapan işletmeler ve turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar açısından önem taşıyor.

STERLİN 67 TL'Yİ AŞTI

İngiliz sterlini de Türk lirası karşısındaki yüksek değeriyle dikkat çekiyor.

TCMB'nin son verilerine göre sterlinin alış fiyatı 67,1917 TL, satış fiyatı ise 67,5420 TL olarak açıklandı.

Sterlin kurundaki değişimler, İngiltere ile ticari ilişkileri bulunan işletmelerin yanı sıra İngiliz turistlere hizmet veren turizm merkezlerinde de yakından takip ediliyor.

ALANYA TURİZMİ İÇİN DÖVİZ KURLARI ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Alanya'da dolar, euro ve sterlin kurlarındaki değişimler, turizm işletmeleri açısından da önem taşıyor.

Özellikle İngiltere ve Avrupa ülkelerinden gelen turistlere hizmet veren oteller, restoranlar, seyahat acenteleri ve diğer turizm işletmeleri, döviz piyasasındaki hareketleri yakından izliyor.

Döviz kurlarındaki değişimler, yabancı para cinsinden elde edilen gelirlerin Türk lirası karşılığını etkilerken ithal ürün ve hizmet maliyetlerinde de belirleyici olabiliyor.

DÖVİZ KURLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Dolar, euro ve sterlin fiyatları hem yurt içindeki hem de küresel piyasalardaki ekonomik gelişmelerden etkileniyor.

Merkez bankalarının faiz kararları, enflasyon verileri, uluslararası yatırım hareketleri ve küresel ekonomik beklentiler döviz piyasalarının yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Türkiye'de döviz kurlarının seyri de yatırımcıların ve işletmelerin ekonomik kararlarında önemli rol oynuyor.

DÖVİZ ALACAKLAR DİKKAT!

Döviz alım ve satımı yapmayı planlayan vatandaşların güncel alış ve satış fiyatlarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Bankalar, döviz büroları ve dijital finans platformları arasında kur farklılıkları oluşabiliyor. Özellikle alış ve satış fiyatları arasındaki fark, işlem maliyetini doğrudan etkileyebiliyor.

6 Kasım Cuma günü döviz piyasalarını takip eden yatırımcılar, gün içerisinde açıklanacak güncel fiyatlara ve küresel piyasalardaki gelişmelere odaklanıyor.