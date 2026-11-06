Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcıların ve birikimlerini değerli metallerde değerlendirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Küresel piyasalarda ons altının hareketi ve döviz kurlarındaki değişimler, Türkiye'deki altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

6 Kasım 2026 Cuma günü sabah saatlerinde gram altın 6 bin 500 TL'nin üzerinde işlem görürken çeyrek ve yarım altın fiyatları da yakından takip ediliyor.

6 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

6 Kasım Cuma günü serbest piyasa verilerine göre altın fiyatları şöyle:

Altın türü Alış fiyatı Satış fiyatı Gram altın 6.523,95 TL 6.547,76 TL Çeyrek altın 10.764,52 TL 10.803,81 TL Yarım altın 21.529,04 TL 21.607,62 TL Tam altın 43.058,09 TL 43.215,23 TL Ata lira 44.036,68 TL 44.262,87 TL 22 ayar altın (gram) 5.988,99 TL 6.010,85 TL

Fiyatlar 6 Kasım sabahı erişilen serbest piyasa verilerini yansıtıyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilir.

GRAM ALTIN 6 BİN 500 TL'NİN ÜZERİNDE

Yatırımcıların en çok takip ettiği altın türlerinden gram altın, 6 Kasım Cuma günü yaklaşık 6 bin 548 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gram altında alış fiyatı ise yaklaşık 6 bin 524 TL seviyesinde bulunuyor.

Piyasa verilerine göre gram altının günlük değişimi yaklaşık yüzde 0,75 düşüş yönünde gerçekleşirken yatırımcılar fiyatların gün içerisinde nasıl bir seyir izleyeceğini takip ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Düğünlerde, özel günlerde ve küçük ölçekli birikimlerde sıkça tercih edilen çeyrek altın da fiyat hareketleriyle dikkat çekiyor.

6 Kasım Cuma günü çeyrek altının alış fiyatı yaklaşık 10 bin 765 TL, satış fiyatı ise 10 bin 804 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altının 11 bin TL sınırına yakın seyretmesi, altın almayı planlayan vatandaşların bütçe hesaplarında önemli bir yer tutuyor.

YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Yarım altın, 6 Kasım sabahında yaklaşık 21 bin 608 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yarım altının alış fiyatı ise 21 bin 529 TL seviyesinde bulunuyor.

Tam altın tarafında ise satış fiyatı yaklaşık 43 bin 215 TL'ye ulaşırken alış fiyatı 43 bin 58 TL olarak kaydedildi.

Ata liranın satış fiyatı da 44 bin 263 TL seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Uluslararası altın piyasasının temel göstergelerinden ons altın da haftanın son işlem gününde yatırımcıların gündeminde.

6 Kasım sabahında ons altın yaklaşık 4 bin 61 dolar seviyesinde bulunurken piyasa verilerinde günlük değişim yüzde 0,91 düşüş yönünde gerçekleşti.

Ons altındaki hareketler, dolar/TL kuru ile birlikte Türkiye'deki gram altın fiyatlarının oluşumunda belirleyici rol oynuyor.

ALTIN ALACAKLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Altın piyasasında alış ve satış fiyatları arasındaki fark, özellikle kısa vadeli işlem yapmayı planlayan vatandaşlar açısından önem taşıyor.

Kuyumcular, bankalar ve dijital altın platformları arasında fiyat farklılıkları oluşabiliyor. Ayrıca fiziki altın alımlarında işçilik maliyetleri ve ürünün türü de ödenecek toplam tutarı etkileyebiliyor.

Bu nedenle altın almayı veya bozdurmayı planlayan vatandaşların işlem yapmadan önce güncel fiyatları ve alış-satış farklarını kontrol etmeleri önem taşıyor.

6 Kasım 2026 Cuma günü altın piyasasında gram altın 6 bin 500 TL'nin, çeyrek altın ise 10 bin 800 TL'nin üzerinde seyrediyor. Gün içerisinde küresel piyasalardan gelecek veriler ve döviz kurlarındaki değişimler altın fiyatlarının yönünü etkileyebilir.