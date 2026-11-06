Adalet Bakanlığının 2026 yılı için başlattığı 15 bin sözleşmeli personel alımında sonuç takvimi gündemde. Bakan Akın Gürlek ile yapılan görüşmeden aktarılan bilgilere göre sonuçların kasım ayı sona ermeden açıklanması, başarılı adayların ise yıl bitmeden göreve başlaması hedefleniyor. Ancak bütün kadroları kapsayan kesin bir sonuç günü henüz duyurulmadı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığının 15 bin personel alımında sonuçların 30 Kasım 2026 tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, 4 Kasım'da Adalet Bakanı Akın Gürlek ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sonuçların kasım ayı bitmeden duyurulacağı bilgisini paylaştı.

Üzen'in aktarımına göre Bakan Gürlek, alım kapsamında başarılı olan personelin 2026 yılı sona ermeden görevine başlamasının hedeflendiğini de belirtti. Bununla birlikte Bakanlık tarafından bütün başvurular için geçerli ortak bir sonuç tarihi ve saati ilan edilmiş değil.

15 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Kasım 2026 itibarıyla 15 bin kişilik alımın tamamını kapsayan ortak bir nihai sonuç listesi yayımlanmadı. Bazı kadrolara ilişkin sınav ve değerlendirme sonuçları ise ilgili birimler tarafından daha önce duyuruldu.

Başvurular farklı kadrolar ve adalet komisyonları üzerinden değerlendirildiği için sonuçların tek bir tarihte açıklanması zorunlu değil. Zabıt kâtibi, mübaşir, infaz ve koruma memuru ile icra kâtibi adaylarının kendi başvurularına ilişkin duyuruları takip etmesi gerekiyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, başvuru yaptıkları kadroya göre Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün pgm.adalet.gov.tr adresinden ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün cte.adalet.gov.tr adresinden yayımlanan duyurulara ulaşabilecek.

Adliyelerde görev almak üzere başvuran adayların ilgili adalet komisyonlarının ve adliyelerin resmî internet sayfalarını da kontrol etmesi gerekiyor. Sonuçların sorgulanma yöntemi, başarılı aday listeleri ve sonraki işlemler ilgili birimlerin açıklamalarında belirtilecek.

Başvuruların Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınmış olması, bütün sonuçların yalnızca bu sistemden açıklanacağı anlamına gelmiyor. Adayların öncelikle başvurdukları ilanda belirtilen resmî duyuru adresini esas alması önem taşıyor.

15 BİN PERSONEL ALIMINDA KONTENJAN DAĞILIMI

Adalet Bakanlığının 5 Haziran 2026 tarihinde duyurduğu personel alımı planında toplam 15 bin sözleşmeli personelin istihdam edilmesi öngörüldü. Kontenjanların 8 bini adliyelere, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne, 900'ü ise icra dairelerine ayrıldı.

Alım kapsamında zabıt kâtibi, mübaşir, infaz ve koruma memuru, icra kâtibi, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, psikolog ve çeşitli destek personeli kadroları bulunuyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 5 Haziran tarihli resmî ilanında ise 5 bin 766 sözleşmeli pozisyon için ayrıntılı kadro dağılımı açıklandı. Bu ilanda 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, 316 ceza infaz kurumu kâtibi, 286 hemşire, 178 teknisyen, 390 şoför, 82 aşçı ve 6 kaloriferci alımı yer aldı.

BAŞVURULAR HAZİRAN AYINDA TAMAMLANDI

Adalet Bakanlığının 5 Haziran 2026 tarihli resmî açıklamasına göre 15 bin personel alımının ilan ayrıntıları 6 Haziran'da yayımlandı. Başvurular ise 7-22 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alındı.

Başvuru sürecinin ardından kadrolara göre sınav ve değerlendirme aşamalarına geçildi. Bazı pozisyonlarda sözlü sınav sonuçları açıklanırken farklı alım gruplarında sonuç, tercih ve belge teslim işlemleri devam ediyor.

CTE PERSONEL ALIMINDA 6 KASIM AYRINTISI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ayrı yürüttüğü 334 kişilik personel alımında başarılı adaylar için tercih ve belge yükleme süresinin 6 Kasım 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi.

Bu takvim, 15 bin kişilik alımın tamamına ait sonuç tarihiyle karıştırılmamalı. Her alım grubunun ilan koşulları ve işlem süreleri farklı olabildiğinden adayların yalnızca kendi başvurularıyla ilgili duyurularda belirtilen tarihleri dikkate alması gerekiyor.

BAŞARILI ADAYLAR NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yapılan görüşmeden aktarılan bilgilere göre 15 bin personelin 2026 yılı sonuna kadar göreve başlaması hedefleniyor. Ancak bu hedef, bütün adayların aynı gün atanacağı veya göreve başlayacağı anlamına gelmiyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından ilgili ilanlarda belirtilen belge teslimi, gerekli kontroller ve atama işlemlerinin tamamlanması gerekecek. Bu aşamaların kesin tarihleri, başvurulan kadro ve ilgili kurumun duyurusuna göre belirlenecek.

ALANYA VE ANTALYA'DAKİ ADAYLAR NEREYİ TAKİP ETMELİ?

Alanya ve Antalya'dan personel alımına başvuran adaylar için de sonuçların takip edileceği adres, başvurulan kadroya göre değişiyor. Adliye kadrolarına başvuranların ilgili adalet komisyonlarının duyurularını, ceza infaz kurumlarına başvuranların ise CTE tarafından yayımlanan açıklamaları kontrol etmesi gerekiyor.

Alanya'daki adayların yalnızca ikamet ettikleri ilçenin duyurularını takip etmesi yeterli olmayabilir. Başvurunun yapıldığı komisyon veya kurum farklı bir yerde bulunuyorsa sonuç ve belge teslim işlemlerinde o birimin açıklamaları esas alınacak.

Adalet Bakanlığının resmî internet sitesi adalet.gov.tr üzerinden de personel alımına ilişkin genel açıklamalara ulaşılabiliyor. Adayların özellikle sonuç ilanından sonra duyurulabilecek belge teslim sürelerini kaçırmamak için ilgili kurumların güncel açıklamalarını takip etmesi önem taşıyor.