Yeni trafik düzenlemesiyle para cezaları katlandı, bazı ihlaller için hapis cezası yolu açıldı. Cep telefonu, kemer, kask ve olay yerini terk etme konularında yaptırımlar sertleşti.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu değişikliği ile sürücülere uygulanan para cezaları önemli ölçüde artırıldı. Yeni düzenleme özellikle seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve koruyucu ekipman ihlalleri ile kazadan sonra olay yerini terk eden sürücülere yönelik ağır yaptırımlar getiriyor.

Yeni kurallar yasalaştı ama sahada alışkanlıklar kolay değişmiyor. Direksiyon başında telefona uzanan el, kısa mesafe diye kemeri takmayan yolcu… En çok da bunlar yazılacak gibi duruyor.

SEYİR HALİNDE TELEFONA KADEMELİ CEZA

Düzenlemeye göre araç kullanırken cep telefonu ya da benzeri haberleşme cihazı kullanan sürücülere ilk ihlalde 5 bin TL ceza kesilecek. Aynı fiilin 1 yıl içinde tekrar edilmesi halinde ceza 10 bin TL, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 20 bin TL olacak.

Ayrıca her tespitte sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınacak. Bu madde, özellikle şehir içi trafikte sık görülen telefonla konuşma ve mesajlaşma ihlallerini doğrudan hedefliyor.

EMNİYET KEMERİ VE KORUYUCU EKİPMAN ZORUNLULUĞU GENİŞLETİLDİ

Araçta bulunan sürücü ve yolcuların; emniyet kemeri, kask, koruyucu gözlük ve çocuk bağlama sistemi gibi ekipmanları usulüne uygun kullanması zorunlu hale getirildi. Yanlış kullanım da “hiç kullanmamış” sayılacak.

Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolculara 2 bin 500 TL ceza uygulanacak. Bir yıl içinde kuralın 4 ve üzeri ihlalinde ehliyet her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak. Ehliyetin geri verilmesi için tüm cezaların ödenmiş olması şart olacak.

KASK VE GÖZLÜK KULLANMAYANA ARTAN YAPTIRIM

Motosiklet ve benzeri araçlarda kask ve koruyucu gözlük takmayan sürücü ve yolculara 2 bin 500 TL ceza kesilecek. Aynı ihlalin tekrarı halinde ceza 5 bin TL, üçüncü ve sonraki tespitlerde ise 10 bin TL olacak.

Diğer koruyucu sistemleri bulundurmayan ya da yolcularını uyarmayan sürücülere de ayrıca 1.000 TL ceza verilecek. Gerekli ekipmanı olmayan araçların yola çıkmasına izin verilmeyecek.

ARAÇTAKİ CİHAZLARA DA SINIR GELDİ

Araçlarda ses, görüntü ve haberleşme cihazlarını belirlenen teknik şartlara aykırı şekilde kullananlara 3 bin TL ceza uygulanacak. Standart dışı cihaz bulunduran ve kullanan sürücüler ise 21 bin TL ceza ödeyecek ve araçları 30 gün trafikten men edilecek.

15 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL SORUMLULUK

Sürücüler, 15 yaşından küçük çocukların kemer, çocuk koltuğu ve diğer güvenlik ekipmanlarını doğru kullanmasından doğrudan sorumlu olacak. Bu şart sağlanmadan yolculuğa izin veren sürücülere 5 bin TL ceza kesilecek.

Bazen arka koltukta “kısa mesafe” deniyor ya… işte o kısa mesafe artık pahalı.

OLAY YERİNİ TERK EDENE HAPİS CEZASI

Maddi hasarlı, yaralanmalı veya ölümlü kazalarda, zorunlu bir neden olmadan ve izin almadan olay yerini terk eden sürücülere 46 bin TL idari para cezası verilecek.

Eğer kaza yaralanmalı ya da ölümlü ise ve sürücü olay yerinden kaçarsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek. Bu kişilerin ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. İade için tüm para cezalarının ödenmesi gerekecek.

TUTANAKLARDA KİMLİK YERİNE NUMARA

Trafik suçlarına ilişkin tutanaklar; emniyet, jandarma ve ilgili kurum personeli tarafından düzenlenecek. Yeni uygulamayla tutanaklarda görevli personelin açık kimliği yerine personel tanıtım numarası yer alacak.

Düzenlemenin, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasından 3 ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sonrası zaten yolda belli olur…