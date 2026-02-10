İddiaya göre, yoldan geçen kişiler yeşillik alanda erkek cesedi olduğunu farkedip ekiplere haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler yerde hareketsiz yatan kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında cesedin yaklaşık 1 haftalık olduğu ve 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirildi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.