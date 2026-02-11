Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık ve Spor Turizmi Öğrenci Topluluğu, sağlık ve spor turizmi alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren önemli bir panele ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin sağlık ve spor turizminde öne çıkan destinasyonlarından biri olan Alanya’da düzenlenen etkinlikte, güncel mevzuat ve devlet teşvikleri masaya yatırılacak. 16 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu’nda gerçekleşecek panelde; Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜRSAB ve sektör temsilcileri, sağlık ve spor turizminin geleceğine yön verecek teşvik ve düzenlemeleri konuşacak. Panele Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV), TAV, Alanya Sağlık Turizmi Derneği gibi çok sayıda kurum ve sektör paydaşı destek verecek. Panel hakkında bilgi veren ALKÜ Sağlık ve Spor Turizmi Öğrenci Topluluğu Başkanı Salih Gürsu Girgin, Alanya ve üniversite için çok büyük bir organizasyona imza attıklarını belirterek panele herkesi davet etti.

‘ALANYA’MIZ VE ÜNİVERSİTEMİZ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ORGANİZASYONA İMZA ATIYORUZ’

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık ve Spor Turizmi Öğrenci Topluluğu Başkanı Salih Gürsu Girgin, “16 Şubat Pazartesi Günü saat 10.00’da Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alev Alatlı Konferans salonunda Alanya’mız ve Üniversitemiz için çok büyük bir organizasyona imza atıyoruz. Organizasyonumuza T.C. Ticaret Bakanlığı Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fatih Özer, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Seher Taş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başdanışmanı Elif Ural bizlerle beraber olacak. Panelimize herkesi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.