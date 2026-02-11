EĞİTİM-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerini kapsayan geniş çaplı bir denetim sürecinden geçen Alanya Üniversitesi, Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Enerji Yönetim Sistemi sertifikalarını bünyesine kattı. Uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından yapılan titiz incelemeler, üniversitenin tüm akademik ve idari süreçlerinin sürekli iyileştirme prensibiyle çalıştığını tescilledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE VERİMLİLİK ODAKLI YÖNETİM

Bu sertifikasyon süreci, üniversitenin sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesinde; sürdürülebilirlik, verimlilik ve güvenli çalışma ortamı konularındaki kararlılığını da ortaya koydu. Çevresel sorumluluktan enerji tasarrufuna kadar uzanan bütüncül yaklaşım, kurumun şeffaf ve standartlara dayalı yönetim anlayışını pekiştirdi.

'GELİŞİME AÇIK BİR YÖNETİM ANLAYIŞININ GÖSTERGESİ'

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, elde edilen bu başarıyı üniversitenin kurumsal gelişimi adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Sağer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Alanya Üniversitesi olarak yalnızca akademik başarıyı değil; kaliteyi, sürdürülebilirliği, çevresel duyarlılığı ve güvenli çalışma kültürünü kurumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Uluslararası ISO standartlarıyla belgelendirilen bu süreç, üniversitemizin yönetim anlayışının sistematik, şeffaf ve sürekli gelişime açık olduğunun somut bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize gönülden teşekkür ediyorum."

Kalite odaklı yönetim anlayışını güçlendirmeye devam eden Alanya Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün akreditasyon süreciyle başlayan bu yaklaşımı diğer bölümlerin de akredite edilmesine yönelik yapılan başvurularla sürdürerek, önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir yükseköğretim kurumu olma hedefi doğrultusunda stratejik çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.