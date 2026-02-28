TARİHİ taş evleri, dar sokakları ve Akdeniz'e uzanan eşsiz manzarasıyla bilinen Tophane Mahallesi, bu kez türkülerin nağmeleriyle yankılandı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen kayıt sürecinde iki sanatçı, hem doğallığı hem de kültürel dokuyu ön planda tuttu. Albüm çalışmasına ilişkin açıklama yapan Cüneyt Güzel, Selim Bölükbaşı'nın projeye önemli katkı sunduğunu belirterek, "Kendisi kaydını yaptığımız türkülere hem kemençesiyle hem de vokalleriyle eşlik etti. Yaklaşık 8 türküden oluşan albüm çalışmasını çok yakında dinleyicilerimiz ile buluşturacağız." dedi.

TARİH VE MÜZİK BİR ARADA

Karadeniz ezgileri ile Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilen türkülerin harmanlandığı albümde, kemençenin güçlü tınısı ile vokallerin uyumu dikkat çekiyor. Tarihi bir mekanda yapılan kayıtların, projeye hem görsel hem de ruhsal bir derinlik kattığı ifade ediliyor. Alanya'nın kültürel zenginliğini müzikle buluşturmayı amaçlayan çalışma, şehrin sanat hayatına da renk katmaya hazırlanıyor. Albümün dijital platformlarda ve müzikseverlerle buluşacağı tarih ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Cemali AYDINOĞLU