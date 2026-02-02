Düşük peşinat, 20 yıl vade… TOKİ’nin 500 bin konut projesinde hak kazananlar için ödeme planı belli oldu.

500 bin sosyal konut projesinde kura süreci devam ederken, hak sahibi olan vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar da netleşmeye başladı. Peşinat oranı, ödeme zamanı ve aylık taksit tutarları, ev sahibi olmayı bekleyen binlerce kişi için artık daha somut.

Proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, TOKİ koordinasyonunda yürütülüyor. Ama kağıt üzerindeki rakamlar, mutfaktaki hesabı tutturabilecek mi… Asıl soru bu.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUTTA PEŞİNAT ORANI

Açıklanan plana göre peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Peşinat, kura sonrası hak sahiplerinin sözleşme imzaladığı gün bankaya yatırılıyor. Peşinat ödenmeden sözleşme tamamlanmıyor.

Peşinat tutarı; konutun bulunduğu il, metrekare büyüklüğü ve toplam satış bedeline göre değişiyor.

İSTANBUL DIŞI İLLER – PEŞİNAT TUTARLARI

55 m² 1+1: 180.000 TL

65 m² 2+1: 220.000 TL

80 m² 2+1: 265.000 TL

İSTANBUL – PEŞİNAT TUTARLARI

55 m² 1+1: 195.000 TL

65 m² 2+1: 245.000 TL

80 m² 2+1: 295.000 TL

Satış bedeli yükseldikçe peşinat da aynı oranda artıyor. Özellikle büyükşehirlerde bu rakam, birçok aile için ciddi bir başlangıç yükü anlamına geliyor.

TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİYOR?

Taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk ay başlıyor. Yani anahtar teslimi beklenmeden, ödeme süreci başlatılıyor.

Vade: 240 ay (20 yıl)

Ödemeler: Konut tesliminden önce başlıyor

Artış: Her 6 ayda bir memur maaş artış oranına göre

AYLIK TAKSİT TUTARLARI – İSTANBUL DIŞI

55 m² 1+1: 6.750 TL

65 m² 2+1: 8.250 TL

80 m² 2+1: 9.938 TL

AYLIK TAKSİT TUTARLARI – İSTANBUL

55 m² 1+1: 7.313 TL

65 m² 2+1: 9.188 TL

80 m² 2+1: 11.063 TL

Bugünün şartlarında bu rakamlar, birçok aile için kira ile yarışır seviyede. Ancak memur maaş artışlarına bağlı güncellemeler, uzun vadede bütçeyi zorlayabilir.

Bir hesap defteri, bir mutfak masası… Ay sonu gelince tablo netleşiyor çünkü.

PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Peşinat, kura sonrası hak sahibi olan vatandaşlar tarafından sözleşme imzalanırken yatırılıyor. Bankaya ödeme yapılmadan sözleşme süreci tamamlanmıyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, düşük peşinat oranı ve uzun vade seçeneğiyle ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir kapı aralıyor. Ancak taksitlerin zamanla artacak olması, özellikle dar gelirli ailelerin ödeme gücünü yakından ilgilendiriyor.

Ev hayali büyük. Rakamlar da öyle.