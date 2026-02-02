Uluslararası piyasalarda geçtiğimiz hafta yaşanan bahar havası yerini kara bulutlara bıraktı. Üst üste kırılan rekorların ardından değerli metallerde beklenen düzeltme hareketi, tahminlerden çok daha sert gerçekleşti. Küresel ölçekte doların yeniden güç kazanmasıyla birlikte altın ve gümüşte ibre tersine döndü, fiyatlar hızla geri çekilmeye başladı. Alanya’da yastık altı birikimi olan vatandaşlar ve kuyum sektörü, piyasadaki bu ani dalgalanmaya kilitlendi.

ONS ALTINDA TARİHİ GERİ ÇEKİLME

Geçtiğimiz hafta 5 bin 594 dolar seviyesine ulaşarak tarihi bir zirve yapan ons altın, bu noktada tutunamadı. Zirveden gelen yoğun satış baskısıyla hafta sonuna düşüşle giren altın, yeni haftanın açılışında da kan kaybetti. Haftaya yüzde 1,5 oranında değer kaybıyla başlayan ons fiyatı, 4 bin 793 dolar seviyelerine kadar gerileyerek yatırımcısını tedirgin etti.

GRAM ALTINDA BÜYÜK ERİME

Ons altındaki bu sert geri çekilme, iç piyasada gram altına doğrudan yansıdı. Geçtiğimiz hafta 7 bin 811 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, Cuma günü 6 bin 805 TL seviyesinden kapanış yapmıştı. Ancak yeni haftanın ilk işlem günü olan 2 Şubat Pazartesi sabahında ekranlar kırmızıya boyandı. Gram altın fiyatı anlık olarak 6 bin 415 TL’ye kadar gerileyerek dip seviyeyi test etti. Saat 06.00 itibarıyla toparlanma çabasıyla 6 bin 590 TL seviyelerinde işlem gören gram altın, yatırımcısına stresli saatler yaşatıyor.

FİZİKİ PİYASADA MAKAS AÇILDI

Ekran fiyatlarındaki bu sert düşüşe rağmen serbest piyasada ve kuyumcularda durum daha farklı seyrediyor. Kapalıçarşı verilerine göre fiziki altın fiyatları, spot piyasanın üzerinde kalmaya devam ediyor. Kuyumcularda fiziki gram altın 7 bin 175 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın satış fiyatı 11 bin 700 TL olarak belirlendi. Alanya’daki vatandaşların fiziki altın talebi ve fiyatlar arasındaki bu makas, yerel ekonomideki nakit akışını da etkiliyor.

GÜMÜŞTE BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK

Altındaki düşüşten çok daha fazlası gümüş cephesinde yaşanıyor. Geçen hafta 121,65 dolar ile rekor kıran gümüşün onsu, Cuma gününü 85,20 dolarda tamamlamıştı. Yeni haftaya şok bir düşüşle başlayan gümüş, sabah saatlerinde 76,75 doları gördü. Ancak bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla saat 06.00 sularında 81 dolarda dengelenmeye çalıştı, ardından yüzde 1,6 artışla 85,98 dolara yükseldi. Piyasalardaki bu aşırı oynaklık, düğün sezonu öncesi hazırlık yapan Alanyalıları ve yatırımcıları düşündürüyor.