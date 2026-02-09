Yerli elektrikli otomobil için yeni kredi kampanyası devreye girdi. Düşük peşinat ve faizsiz seçeneklerle TOGG sahibi olmak artık daha ulaşılabilir hale geldi.

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili için 2026 yılına özel kredi kampanyası duyuruldu. Yeni finansman paketleriyle birlikte belirli modellerde yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Kampanya kapsamında sınırlı sayıda araç için düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme planları öne çıkıyor.

Satış verilerine göre marka, 2025 yılını 39 bin 20 adetlik satış ile kapattı. Ocak ayında ise satış sayısı 2 binin üzerine çıktı. Yeni kampanya, özellikle elektrikli araç sahibi olmak isteyen ancak finansman yükünden çekinen tüketicileri hedefliyor.

T10F MODELLERİNDE FAİZSİZ KREDİ SEÇENEĞİ

Kampanya kapsamında T10F V2 ve T10F 4More versiyonları için 750 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu pakette aylık ödeme yaklaşık 62 bin 500 TL seviyesinde hesaplanıyor.

Daha uzun vade isteyenler için farklı seçenekler de var:

T10F 4More: 1,5 milyon TL kredi, 36 ay vade, yüzde 2,32 faiz, aylık yaklaşık 68 bin 870 TL

1,5 milyon TL kredi, 36 ay vade, yüzde 2,32 faiz, aylık yaklaşık 68 bin 870 TL T10F V2: 1,7 milyon TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,37 faiz, aylık yaklaşık 68 bin 292 TL

1,7 milyon TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,37 faiz, aylık yaklaşık 68 bin 292 TL T10F V1: 1,3 milyon TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,41 faiz, aylık yaklaşık 52 bin 722 TL

Rakam yüksek görünüyor ama bugün birçok orta sınıf SUV modelin aylık kredi taksiti de zaten bu bandın altına pek inmiyor. Elektrikli araç düşünenler için hesap yeniden yapılacak gibi.

KURUMSAL ALICILARA DAHA YÜKSEK KREDİ LİMİTİ

Kurumsal kullanıcılar için kredi üst limitleri daha da yükseliyor. Bazı versiyonlarda kredi tutarı 1,9 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.

T10F V2 ve T10F 4More: 750 bin TL, 12 ay, yüzde 0 faiz

T10F V2 ve T10F 4More: 1,9 milyon TL, 48 ay, yüzde 2,66 faiz, aylık yaklaşık 72 bin 351 TL

T10F V1: 1,3 milyon TL, 48 ay, yüzde 2,69 faiz, aylık yaklaşık 49 bin 798 TL

T10X İÇİN DE BENZER FİNANSMAN PAKETLERİ

Kampanya yalnızca T10F ile sınırlı değil. T10X modelleri için de faizsiz ve düşük faizli kredi seçenekleri açıklandı.

T10X V2: 500 bin TL kredi, 12 ay, yüzde 0 faiz, aylık 41 bin 667 TL

T10X 4More: 750 bin TL kredi, 12 ay, yüzde 0 faiz, aylık 62 bin 500 TL

T10X V2: 1,7 milyon TL kredi, 48 ay, yüzde 2,37 faiz

T10X V1: 1,3 milyon TL kredi, 48 ay, yüzde 2,41 faiz

T10X 4More: 1,5 milyon TL kredi, 36 ay, yüzde 2,32 faiz

Elektrikli araç piyasasında rekabet artarken, kredi destekli satış modelleri de yaygınlaşıyor. Şarj maliyeti, bakım gideri ve yakıt tasarrufu hesabı yapan kullanıcılar için tablo yeniden değişebilir. Gerisi bütçe meselesi… biraz da cesaret.