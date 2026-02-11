Zile Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan R.K. yönetimindeki minibüs, yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girmek istediği sırada H.P yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, öğrenci servisi devrildi.

6 ÖĞRENCİ YARALANDI

Servisteki 29 öğrenciden 6’sı yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.