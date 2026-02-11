Antalya batı kıyıları ile Anamur hattında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Deniz ulaşımı ve kıyı bölgeleri için tedbir çağrısı yapıldı.

Antalya için fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle özellikle kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

FIRTINA ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLIYOR

Yapılan son değerlendirmeye göre fırtınanın, Antalya’nın batı kıyıları ile Mersin’in Anamur ilçesi arasındaki hat üzerinde etkili olması bekleniyor. Tahminlerde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlenerek öğle saatlerinden sonra hız kazanacağı bildirildi.

Beklenen rüzgar hızının 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50–75 kilometre aralığında olacağı öngörülüyor. Fırtınanın gece saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

DENİZCİLER VE BALIKÇILAR İÇİN KRİTİK UYARI

Yetkililer, özellikle denize açılacak balıkçılar, tekne sahipleri ve kıyı hattında faaliyet gösterenler için uyarı yaptı. Deniz ulaşımında gecikmeler, küçük teknelerde sürüklenme riski ve kıyı bölgelerde ulaşım aksamaları yaşanabileceği belirtiliyor.

Bu tip havalarda kısa süreli ama sert rüzgar atakları oluyor. Bir anda bastırıyor. Sonra duruluyor gibi yapıyor ama tekrar geliyor…

Günlük hayat açısından bakıldığında; sahil hattında yürüyüş yapanlar, iskele çevresinde bulunanlar ve açık alanda çalışanlar için de risk artıyor. Uçan çatı parçaları, devrilen tabelalar ve kırılan dallar en sık görülen sonuçlar arasında. Araç park ederken ağaç altları yine sıkıntı olabilir.

RESMİ DUYURULAR TAKİP EDİLMELİ

Fırtına uyarısı yapılan bölgelerde yaşayan vatandaşlardan, güncel hava durumu duyurularını takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça riskli saatlerde denize açılmamaları istendi. Kıyı ve açık alan faaliyetlerinde plan değişikliği yapılması öneriliyor.