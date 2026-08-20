Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Rhodiapolis Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılar, ilçe protokolü tarafından yerinde incelendi. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş başkanlığındaki heyet, alandaki son gelişmeler hakkında uzmanlardan bilgi alırken, kazı ekibi bölge halkına destek çağrısında bulundu.

İnceleme gezisine Kaymakam Güneş'in yanı sıra Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın ve Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel katıldı. Ayrıca Danıştay Üyesi Mustafa Nafiz Acar, Yargıtay Üyesi Bayram Aydoğdu ile DSİ 133. Finike Şube, ASAT

Kumluca Şube ve Karayolları 13. Bölge Finike Şube müdürlükleri düzeyinde geniş çaplı bir katılım sağlandı. Heyet, antik kentte gün yüzüne çıkarılan kalıntıları inceleyerek mevcut durum tespiti yaptı.

KAZI BAŞKANINDAN YEREL DESTEK VURGUSU

Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve kazı sorumlusu Beste Tomay, planlanan çalışmalar hakkında heyete kapsamlı bir sunum yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sürece gerekli desteği sağladığını bildiren Tomay, kazıların daha etkin ve geniş çaplı yürütülebilmesi için Kumluca halkından maddi ve manevi katkı beklediklerini aktardı.

ANTİK KENTİN BÖLGEYE KATKISI NEDİR?

Bölgenin önemli tarihi yerleşimlerinden biri olan Rhodiapolis, barındırdığı mirasın gün yüzüne çıkarılmasıyla yerel kültüre ve turizme doğrudan değer katma potansiyeli taşıyor. Arkeolojik kazılarda yerel yönetimlerin ve sivil halkın sağlayacağı ek destekler, resmi ödeneklerin ötesinde projelerin hızlanmasını ve kültürel mirasın daha kısa sürede koruma altına alınmasını sağlıyor.

Kaymakam Bahadır Güneş, alanın Kumluca'nın tarihi ve kültürel değerleri arasında kritik bir konuma sahip olduğuna dikkat çekti. İlçenin tarihi mirasının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürütülen bu mesainin önemine değinen Güneş, kazı ekibine başarı dileklerini ileterek incelemelerini tamamladı.