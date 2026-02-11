SAĞLIK turizminde dünyanın en önemli destinasyonlarından biri haline gelen Antalya, özellikle saç ekimi ve medikal estetik alanında uluslararası hastaların yoğun ilgisini görüyor. Gelişmiş sağlık altyapısı, deneyimli hekim kadrosu ve yüksek hizmet standartları sayesinde Antalya, her yıl binlerce yerli ve yabancı hastayı ağırlıyor. Ancak sektördeki hızlı büyüme beraberinde denetimsiz ve ruhsatsız uygulamaları da gündeme getiriyor. Uzmanlar, özellikle cerrahi işlem kapsamına giren saç ekiminde hasta güvenliğinin her şeyin önünde tutulması gerektiğini vurguluyor. Muratpaşa’nın Güzeloba Mahallesi Barınaklar Bulvarı’nda hizmet veren OTEK Hair Clinic’in Kurucusu, Saç Ekimi ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Okan Tanın, hem Antalya’nın sağlık turizmindeki konumunu hem de saç ekiminde yasal süreçler, hijyen standartları ve hekim sorumluluğunun önemini Yeni Alanya ile paylaştı. Tanın, merdiven altı olarak tabir edilen ruhsatsız merkezlere karşı hastaları uyararak, “Saç ekimi estetik bir tercih olabilir ancak uygulama cerrahidir ve mutlaka yasal, steril ve hekim kontrolünde yapılmalıdır” dedi. İşte Tanın’ın açıklamalarından öne çıkanlar;

‘SAÇ EKİMİ YALNIZCA RUHSATLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA YAPILABİLİR’

-Saç ekimi işlemi nerelerde yapılabilir?

Saç ekimi, Türkiye’de yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış hastaneler, tıp merkezleri ve polikliniklerde yapılabilir. Bu işlem cerrahi bir müdahale olduğu için sağlık ruhsatı olmayan yerlerde yapılması hem yasadışıdır hem de ciddi sağlık riskleri taşır. OTEK Poliklinik gibi yasal mevzuata uygun ve ruhsatlı sağlık kuruluşlarında işlem yapılması hasta güvenliği açısından temel şarttır.

‘OPERASYON MUTLAKA HEKİM SORUMLULUĞUNDA YÜRÜTÜLMELİ’

- Saç ekiminde doktorun rolü neden önemlidir?

Saç ekimi tıbbi bir işlemdir ve planlama, hasta değerlendirmesi, operasyonun yönetimi ve komplikasyonların kontrolü mutlaka hekim sorumluluğunda olmalıdır. Donör alan analizi, saç çizgisi tasarımı ve tıbbi uygunluk değerlendirmesi doktor tarafından yapılmalıdır. OTEK Poliklinik’te olduğu gibi hekim kontrolünde yürütülen operasyonlar hem estetik hem de medikal açıdan daha güvenli ve başarılı sonuçlar sağlar.

‘YASAL ŞARTLAR VE STERİLİZASYON ÇOK ÖNEMLİ’

- Türkiye’de saç ekiminin yasal şartları nelerdir?

Mevzuata göre saç ekimi işlemi yalnızca ruhsatlı sağlık kuruluşlarında ve hekim sorumluluğunda yapılabilir. Operasyon ortamı steril ameliyathane şartlarını sağlamalıdır. Hasta bilgilendirilmiş onam formu imzalamalı ve işlem tıbbi kayıt altına alınmalıdır. Legal kliniklerde bu süreçlerin tamamı şeffaf ve kayıtlı şekilde yürütülür. Ruhsatsız merkezlerde ise bu güvence bulunmaz.

- Hijyen saç ekiminde neden bu kadar önemlidir?

Saç ekimi sırasında binlerce mikro cerrahi kanal açılır. Steril olmayan ortamlarda yapılan işlemler enfeksiyon, doku hasarı ve kalıcı iz riskini artırır. Ameliyathane standartlarında sterilizasyon ve enfeksiyon kontrol protokolleri hasta güvenliği açısından kritik öneme sahiptir. OTEK Poliklinik gibi yasal ve denetlenen merkezlerde bu standartlar titizlikle uygulanır.

‘MERDİVEN ALTI MERKEZLER CİDDİ MAĞDURİYET YARATIYOR’

- Merdiven altı merkezlerin riskleri nelerdir?

Yetkisiz ve ruhsatsız merkezlerde yapılan işlemlerde donör alanın aşırı zarar görmesi, kalıcı iz oluşumu, enfeksiyon ve başarısız ekim sık görülmektedir. Ayrıca bu tür yerlerde hasta hakları ve hukuki güvence bulunmaz. Legal ve ruhsatlı polikliniklerin tercih edilmemesi durumunda hem sağlık hem de hukuki açıdan ciddi mağduriyetler yaşanabilir.

HASTALARA ÖNEMLİ UYARILAR

- Hastalar saç ekimi yaptırmadan önce nelere dikkat etmelidir?

Hastalar işlem yapılacak merkezin ruhsatını, operasyonu yöneten doktorun uzmanlığını ve hijyen standartlarını mutlaka araştırmalıdır. Operasyon öncesi detaylı muayene yapılmalı ve tüm süreç hasta ile şeffaf şekilde paylaşılmalıdır. OTEK Poliklinik gibi kurumsal ve yasal sağlık kuruluşları bu güveni sağlar.

- Türkiye saç ekiminde neden tercih edilen bir ülke?

Türkiye, deneyimli hekimleri ve gelişmiş sağlık altyapısı sayesinde dünyada saç ekimi alanında önemli bir konuma sahiptir. Ancak bu başarının sürdürülebilir olması, işlemlerin mutlaka yasal ve etik kurallar çerçevesinde yapılmasına bağlıdır. OTEK Poliklinik gibi legal ve hekim kontrolünde hizmet veren merkezler bu güvenilirliğin temelini oluşturur.

‘SAÇ EKİMİ CERRAHİ BİR UYGULAMADIR’

Saç ekimi sadece estetik bir işlem değil, aynı zamanda cerrahi bir uygulamadır. Hastaların güvenliği için işlemin mutlaka yasal, steril ve hekim kontrolünde yapılması gerekir. Legal ve ruhsatlı polikliniklerin tercih edilmesi, hem sağlık hem de hasta hakları açısından vazgeçilmezdir. (Şerife ÇOBAN)