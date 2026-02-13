Alanya ve çevresinde etkisini artıran yoğun yağış dalgası, meteorolojik radar görüntülerinde en üst seviye olan "kırmızı" hücrelerle takip ediliyor. Kent merkezinden yüksek kesimlere kadar geniş bir hattı etkisi altına alan yağışlar, günlük yaşamı durma noktasına getirirken yerel yönetimler ve vatandaşlar teyakkuza geçti.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ HARİTAYI KIRMIZIYA BOYADI

Hava durumunu izleyen sistemlere yansıyan verilerde, Alanya ve Gazipaşa hattı üzerindeki bulut kütlelerinin taşıdığı su yükü korkutan cinsten. Uydu görüntülerinde özellikle sahil şeridi ve hemen üzerindeki yamaçların yoğun yağış kütlesiyle kaplandığı görülüyor. Uzmanlar, bu tablonun metrekareye düşen yağış miktarının çok kısa sürede kritik eşikleri aşabileceği anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

ALANYA SOKAKLARINDA AFET ALARMI

Yağışın şiddetiyle birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücülerin ve yayaların zor anlar yaşadığı bildiriliyor. Özellikle alt geçitler ve düşük kotlu bölgelerde risk artmış durumda. Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını, dere yataklarından uzak durulması gerektiğini hatırlatıyor.

KRİTİK SAATLER VE OLASI RİSKLER

Hava tahmin raporlarına göre, Alanya üzerindeki bu yoğun yağış kütlesinin bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. Dağlık kesimlerde heyelan riski, şehir merkezinde ise altyapı zorlanmaları yaşanabileceği öngörülüyor. Ekipler, tıkanan mazgallara müdahale etmek ve olası su baskınlarını önlemek adına 24 saat esasına göre sahada nöbet tutuyor.