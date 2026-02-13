Yoğun yağışın etkili olduğu Alanya’da su baskını riskine karşı belediye ekipleri gece boyu mazgal açma, su tahliyesi ve yol temizleme çalışması yaptı.

Alanya’da etkisini artıran sağanak yağış sonrası su baskını ve taşkın riskine karşı belediye ekipleri gece boyunca sahada görev yaptı. Kent genelinde birçok noktada mazgal, şarampol ve büz ağızlarında temizlik çalışmaları yürütüldü. Biriken suların tahliyesi için ekipler farklı mahallelere yönlendirildi.

Özellikle yağışın yoğunlaştığı bölgelerde Alanya gece yağış sonrası belediye müdahale çalışmaları kapsamında iş makineleri ve saha ekipleri birlikte çalıştı. Tıkanan yağmur suyu hatları açıldı, yol kenarlarında biriken çamur ve atıklar temizlendi.

RİSKLİ NOKTALARA HIZLI MÜDAHALE

Yağışla birlikte su birikintisi oluşan cadde ve kavşaklarda önlem alan ekipler, ulaşımın aksamaması için tahliye işlemlerini hızlandırdı. Bazı bölgelerde geçici güvenlik tedbirleri de uygulandı. İhbar gelen adreslere ekiplerin doğrudan yönlendirildiği bildirildi.

Gece saatlerinde çalışan ekiplerin bazı noktalarda aynı hatta tekrar işlem yaptığı görüldü. Çünkü yağmur duruyor gibi oluyor, sonra yeniden bastırıyor. Bu da çalışmayı uzatıyor biraz.

“İHBARLAR ANLIK DEĞERLENDİRİLİYOR”

Belediyeden yapılan bilgilendirmede, yoğun yağış süresince ekiplerin kesintisiz görev yaptığı belirtilerek vatandaş güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı. Açıklamada, mesai saati gözetmeden sahada olunduğu ve gelen ihbarlara hızlı dönüş sağlandığı ifade edildi.

Kentte yağışın yer yer devam ettiği, ekiplerin de teyakkuz halinde beklediği aktarıldı. Çalışmalar sürecek…