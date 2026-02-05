Türkiye, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) gelen son dakika uyarısıyla yeni ve sert bir yağış sisteminin etkisine giriyor. Batı illerinden başlayarak tüm yurdu sarması beklenen yağışlı hava ve şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkileme potansiyeli taşıyor. Yapılan değerlendirmelerde özellikle rüzgarın şiddetinin yıkıcı boyutlara ulaşabileceği belirtilirken, vatandaşların tedbiri elden bırakmaması istendi.

AKDENİZ VE EGE’DE FIRTINA KABUSU

Meteoroloji verilerine göre, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde rüzgarın hızı tehlikeli seviyelere tırmanacak. Günün ilk saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde esmesi, yer yer ise tam fırtına boyutuna ulaşarak 9 kuvvetine çıkması bekleniyor. Alanya ve çevresindeki deniz ulaşımını ve günlük hayatı etkileyebilecek bu sert rüzgar geçişleri için uyarılar yapıldı.

7 İL İÇİN SARI KODLU KRİTİK UYARI

MGM, risk haritasını güncelleyerek 7 il için “sarı kodlu” alarm verdi. İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Muğla’da gök gürültülü ve çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve kıyı kesimlerde hortum oluşma riski bulunduğu belirtilerek, ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

YAĞIŞ DALGASI TÜM YURDU SARACAK

Bugün batı kesimlerinde patlak verecek olan fırtınalı ve yağışlı sistem, Cuma günü itibarıyla tüm Türkiye’ye yayılacak. Batı ve iç bölgelerin sağanak yağmura teslim olması beklenirken, doğu illerinde kar yağışı etkili olacak. Hafta sonu planı yapan vatandaşların, yaklaşan bu yağışlı hava dalgasını göz önünde bulundurması büyük önem taşıyor.