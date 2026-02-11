Öğleden sonra başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Çarşamba Pazarı ile 8 Mart Mahallesi başta olmak üzere bazı noktalarda yollar su birikintisiyle doldu. Mahallelerde bulunan bazı okulların bahçelerinde su birikintileri oluştu. Okul bahçelerinde mahsur kalan bazı öğrenciler kepçe yardımıyla güvenli alanlara taşınırken, bazıları da çocukları omuzlarında taşıyarak su dolu alanlardan geçirdi. Yağışın ardından gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) ekipleri, cadde ve sokaklar ile okul bahçelerinin önündeki mazgal kapaklarını temizleyerek biriken suların tahliyesine başladı.

Kaynak: DHA