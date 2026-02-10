Canlı yayındaki ihbar sonrası ekipler harekete geçti, evde bulunan hasta kadın hastaneye kaldırıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir apartman dairesinde yaşandığı öne sürülen şiddet ve ağır ihmal iddiası, televizyon programına yapılan başvuru sonrası gündeme geldi. Komşuların ihbarı üzerine ilgili kurum ekipleri adrese yönlendirildi. Evde bulunan hasta kadının sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

CANLI YAYINDA GELEN İHBAR ÜZERİNE İNCELEME BAŞLADI

Mahalle sakinlerinin başvurusu sonrası gündeme taşınan olayda, aynı evde yaşayan yaşlı bir kadının kısa süre önce hayatını kaybettiği, evde bulunan yatağa bağımlı kadının ise kötü koşullarda tutulduğu iddia edildi. Yayında paylaşılan bilgiler sonrası polis ve sosyal hizmet ekipleri adrese giderek inceleme yaptı.

Binada yaşayan bazı vatandaşlar, daireden uzun süredir yardım çağrısına benzer sesler duyduklarını söyledi. İhbarların ardından yapılan kontrolde ev koşullarının oldukça yetersiz olduğu öne sürüldü.

EV KOŞULLARIYLA İLGİLİ ÇARPICI İDDİALAR

Komşuların aktardığına göre daire içinde temel yaşam eşyalarının eksik olduğu, temizlik ve bakım şartlarının sağlanmadığı iddia edildi. Evde bulunan genç kadının aşırı zayıf olduğu ve vücudunda darp izine benzer yaralar bulunduğu yönünde beyanlar yer aldı.

Binaya yayılan ağır kokular nedeniyle apartman sakinlerinin bir süredir tedirgin olduğu da anlatıldı. Ama işin aslı, içeride neler yaşandığı tam olarak şimdi araştırılıyor.

Bazen kapıların kapalı olduğu evlerde olup biteni kimse bilmiyor. Yan daire bile.

HAKKINDA İDDİA BULUNAN KİŞİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddiaların odağındaki aile ferdinin, yöneltilen suçlamaları kabul etmediği ve sağlık durumunun abartıldığını savunduğu aktarıldı. Olayla ilgili adli ve idari sürecin sürdüğü bildirildi.

BAKANLIK VE EMNİYET BİRİMLERİ DEVREYE GİRDİ

Yayındaki ihbarın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler birimleri ile emniyet ekipleri olayla ilgili işlem başlattı. Evden çıkarılan hasta kadının hastanede tedavi altına alındığı, sosyal destek sürecinin de başlatıldığı öğrenildi.

Olayın kesin nedeni ve sorumlularına ilişkin değerlendirme, resmi inceleme raporlarının ardından netleşecek.