Kocaeli Dilovası’nda bir ortaokulda görevli öğretmen hakkında çok sayıda kız öğrenciye yönelik istismar iddiası sonrası adli süreç başlatıldı. Şüpheli öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde öğretmen hakkında ortaya atılan istismar iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ortaokul düzeyinde eğitim gören çok sayıda kız öğrencinin, öğretmenlerinin uygunsuz davranışlarına maruz kaldıklarını ailelerine anlatmasıyla süreç resmen başladı.

ÖĞRENCİLERİN BEYANLARI SONRASI SÜREÇ BAŞLADI

İddiaya göre olay, Dilovası Turgut Özal Mahallesi’ndeki bir ortaokulda yaşandı. Bazı kız öğrenciler, bir süredir devam eden rahatsız edici davranışları ailelerine aktardı. Ailelerin durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine rehberlik servisi ve idare tarafından ön görüşmeler yapıldı.

Bu görüşmelerde birden fazla öğrencinin benzer yönde beyanda bulunduğu öne sürüldü. Bunun üzerine veliler resmi şikâyette bulundu ve dosya emniyete taşındı.

“BİR YIL BOYUNCA SÜRDÜ” İDDİASI

Dosyaya giren ilk bilgilere göre, Kocaeli Dilovası ortaokul öğretmeni istismar iddiası kapsamında şüpheli öğretmenin yaklaşık bir yıl boyunca çok sayıda öğrenciye yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu ileri sürüldü. İddialar üzerine kolluk birimleri tarafından gözaltı işlemi uygulandı.

Soruşturma dosyasında yer alan öğrenci beyanları ve ilk inceleme bulguları doğrultusunda şüpheli adliyeye sevk edildi.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Adliyedeki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan öğretmen, çocuğa yönelik cinsel istismar iddiası kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü ve yeni başvuruların da değerlendirildiği bildirildi.

Dosyada gizlilik kararı bulunduğu, öğrencilere yönelik psikolojik destek sürecinin de başlatıldığı öğrenildi. Okul çevresinde ise veliler tedirgin. Bazı aileler çocuklarını geçici olarak okula göndermeme kararı aldı. Net tablo, soruşturma ilerledikçe ortaya çıkacak.

Bir veli kısa konuştu: “Çocuk korkmuş, anlatmakta zorlanmış… Gerisi zaten geliyor.”

Konuyla ilgili resmi kurumların detaylı açıklama yapması bekleniyor.