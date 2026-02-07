Türkiye genelinde trafik güvenliği ve kış şartlarının zorluğu gündemdeki yerini korurken, Erzurum’dan gelen feci kaza haberi yürekleri dağladı. Gece saatlerinde Erzurum-Tortum karayolu üzerinde meydana gelen katliam gibi kazada, asfalt adeta savaş alanına döndü.

METAL YIĞININA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ ÇIKAMADILAR

Akdağ Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda, Ramazan Katılmış yönetimindeki 41 BZ 206 plakalı SUV tipi araç, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı plakalı bir TIR ile şiddetli şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve adeta metal yığınına dönen SUV araçta tam bir can pazarı yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE 4 VEFAT

Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde acı tablo ortaya çıktı. Araç sürücüsü Ramazan Katılmış ile birlikte yolcu koltuğunda bulunan Nurtekin A., Erdem Ö. ve İbrahim Ö.’nün olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan cansız bedenleri güçlükle çıkardı. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.

ÜST DÜZEY İNCELEME VE SORUŞTURMA

Kazanın vehameti üzerine Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu olay yerine gelerek bizzat incelemelerde bulundu. Ekipler, kaza nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ALANYA’DAKİ SÜRÜCÜLERE ACI UYARI

Erzurum’da yaşanan bu elim kaza, kış aylarında şehirlerarası yollardaki risk faktörlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, Alanya’dan yola çıkacak olan veya uzun yol yapacak sürücüleri, değişen yol koşullarına ve gece sürüş güvenliğine karşı maksimum dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.