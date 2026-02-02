Alanya’da işyeri, büfe, çay bahçesi ve tuvaletlerin de aralarında olduğu 15 taşınmaz için 3 yıllık kiralama ihalesi yapılacak.

İHALE 12 ŞUBAT’TA YAPILACAK

Alanya Belediyesi, farklı mahallelerde bulunan toplam 15 taşınmazı kiraya vermek üzere ihaleye çıkıyor. Belediye Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak ihale, 12 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Her taşınmaz için ayrı ihale saati belirlendi.

AÇIK ARTIRMA USULÜ UYGULANACAK

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında açık artırma yöntemiyle yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, geçici teminat bedelini yatırmaları ve gerekli evrakları 11 Şubat 2026 saat 16.00’ya kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor. Bir esnaf için bu ihale, “dükkan kiraları nereye gidiyor” sorusunun doğrudan karşılığı. Özellikle merkez mahallelerde metrekare fiyatlarının geldiği nokta düşünüldüğünde…

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

Şekerhane Mah. Atatürk Cd. No:19 A-B-C – İşyeri – 159 m² – 3.680.000 TL

– İşyeri – 159 m² – 3.680.000 TL Hisariçi Mah. Kale Cd. No:19 – İşyeri – 10 m² – 130.000 TL

– İşyeri – 10 m² – 130.000 TL Kızlarpınarı Mah. Stad Cd. No:21/F – İşyeri – 77 m² – 280.000 TL

– İşyeri – 77 m² – 280.000 TL Kızlarpınarı Mah. Spor Cd. Halk Pazarı No:6/5 – İşyeri – 54 m² – 250.000 TL (+KDV)

– İşyeri – 54 m² – 250.000 TL (+KDV) Kızlarpınarı Mah. Spor Cd. Halk Pazarı No:6/16-17 – İşyeri – 108 m² – 360.000 TL (+KDV)

– İşyeri – 108 m² – 360.000 TL (+KDV) Kızlarpınarı Mah. Spor Cd. Halk Pazarı No:6/18-19-20 – İşyeri – 162 m² – 525.000 TL (+KDV)

– İşyeri – 162 m² – 525.000 TL (+KDV) Avsallar Mah. Atatürk Cd. No:3 – Çay Bahçesi – 520 m² – 650.000 TL (+KDV)

– Çay Bahçesi – 520 m² – 650.000 TL (+KDV) Avsallar Mah. Atatürk Cd. No:1 – Büfe – 19 m² – 350.000 TL (+KDV)

– Büfe – 19 m² – 350.000 TL (+KDV) Avsallar Mah. Karaçaltı Cd. Sanayi Sitesi E Blok No:82A/I – İşyeri – 98 m² – 180.000 TL

– İşyeri – 98 m² – 180.000 TL Şekerhane Mah. Hayate Hanım Cd. No:5/1 – Tuvalet – 25 m² – 275.000 TL (+KDV)

– Tuvalet – 25 m² – 275.000 TL (+KDV) Saray Mah. Belediye Kültür Merkezi No:4 – Büfe – 20 m² – 50.000 TL (+KDV)

– Büfe – 20 m² – 50.000 TL (+KDV) Çarşı Mah. Sultan Alaaddin Cd. No:2/1 – Büfe – 16 m² – 2.315.000 TL (+KDV)

– Büfe – 16 m² – 2.315.000 TL (+KDV) Şekerhane Mah. Alaaddin Gaybi Sk. No:17/L – Tuvalet – 50 m² – 30.000 TL (+KDV)

– Tuvalet – 50 m² – 30.000 TL (+KDV) Çıplaklı Mah. Kazım Karabekir Cd. No:10 – Büfe – 20 m² – 60.000 TL (+KDV)

– Büfe – 20 m² – 60.000 TL (+KDV) Avsallar Mah. Belediye İşhanı No:4/104 – Büro – 75 m² – 40.000 TL

İSTENEN BELGELER

Gerçek kişilerden; nüfus cüzdanı sureti, ikametgah belgesi, sabıka kaydı ve borcu yoktur yazısı istenirken, tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi, imza sirküsü, oda ve vergi kayıtları talep ediliyor. Ortak girişimlerde ise noter onaylı ortaklık sözleşmesi şart. Büfe mi, çay bahçesi mi, yoksa küçük bir ofis mi… Hesap kitap masada. Herkesin cebindeki kalem başka ama rakamlar ortada.