Almanya’nın başkenti Berlin’de 4-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Fruit Logistica 2026, 100’e yakın ülkeden 2 bin 500’ü aşkın firmayı bir araya getirdi. Küresel tarım sektörünün geleceğine yön veren fuarda Alanya, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı ve Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın tarafından temsil edildi. Açıkalın’a ziyaret boyunca Alanyalı tropikal meyve üreticisi Hakan Hatipoğlu eşlik etti. Fuar’a ilişkin değerlendirmelerde bulunan ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın, Fuarı detaylı şekilde incelediklerini belirterek, ”Alanyalı üreticilerimize faydalı bilgilerle dönmek istiyoruz” dedi.



‘FAYDALI BİLGİLERLE DÖNMEK İSTİYORUZ’



Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açıkalın, “100’e yakın ülkeden yaklaşık 2 bin 500 katılımcının bir araya geldiği Avrupa’nın en büyük ve dünyanın sayılı yaş sebze ve meyve fuarındayız. Alanyalı üreticilerimizin sesi ve kulağı olarak fuarı detaylı şekilde inceledik. Alanyalı üreticilerimize faydalı bilgilerle dönmek istiyoruz. Fuarın öne çıkan unsurları var. Üreticilerin artık bireysel olarak değil, kooperatifleşme ile markalaşmaya gitmesi çok değerli. Biyolojik üretim çalışmalarının sürdürülmesi de ön plana çıkıyor. Son olarak ürünlerde standardizasyon ve paketlemenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık. Tüm çalışmalarımız Alanya adına. Üreticilerimiz için her şeyi dikkatle izliyoruz ve takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)