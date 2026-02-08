Alanya Sabit ve Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın 10’uncu Olağan Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da Cikcilli Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. Seçime mevcut başkan Hüseyin Gök, tek aday olarak girecek. Genel kurul öncesi sosyal medya hesabından açıklama yapan Alanya Sabit ve Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Gök, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak tüm pazarcı ve manav esnafını genel kurula katılmaya davet etti. Gök, “Unutmayalım, biz birlikteysek güçlüyüz. Biz sandıktaysak söz sahibiyiz” dedi.



‘HER OY ODAMIZIN MASADAKİ SÖZÜNÜ BÜYÜTÜR’



Alanya Sabit ve Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Gök, “Değerli yol arkadaşlarımız, kıymetli pazarcı ve manav esnafımız; bu oda sadece bir bina ya da bir tabela değil. Bu oda; sabahın ayazında açılan tezgâhımız, akşam eve götürdüğümüz helal lokmamız, yılların emeğidir. İşte bu emeğin geleceği için 09 Şubat 2026 Pazartesi günü, yarın saat 10.00’da 10. Olağan Genel Kurulumuzda bir araya geliyoruz. Bu seçimde sandıkta sadece isimler değil; birliğimiz, gücümüz ve yarınlarımız oylanacak. ‘Bir oy neyi değiştirir?’ demeyelim. Sandıktan çıkan her oy, odamızın masadaki sözünü büyütür. Katılım ne kadar yüksek olursa, Alanya Pazarcılar ve Manavlar Odası o kadar güçlü, o kadar dik durur. Sandığa gelmek; ‘Bu odaya sahip çıkıyorum’ demektir, ‘Ben buradayım, yalnız değiliz’ demektir, haklarımız için tek yürek olduğumuzu göstermektir. Tezgâhlarımızdaki bereketi, odamızdaki güce dönüştürmek için tüm esnaf kardeşlerimi, ablalarımı ve abilerimi sandıkta omuz omuza durmaya davet ediyorum. Unutmayalım; biz birlikteysek güçlüyüz, biz sandıktaysak söz sahibiyiz” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)