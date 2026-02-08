​CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İletişim Birimi tarafından Antalya, Burdur ve Isparta’dan çok sayıda gazetecinin katılımıyla düzenlenen "Batı Akdeniz Yerel Medya Buluşması"; yerel basının yapısal sorunlarından dijitalleşmeye, ekonomik baskılardan özgürlük mücadelesine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirildi.​CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un başkanlık ettiği zirvede, basın sektörünün geleceğine dair hayati çözüm önerileri masaya yatırıldı.​

SİYASET VE MEDYA TEMSİLCİLERİ BİR ARADA​

Antalya Crowne Plaza Hotel’de düzenlenen etkinliğe; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, Aykut Kaya, Mustafa Erdem, İl Başkanı Nail Kamacı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, ilçe başkanları ve bölge illerinden çok sayıda gazeteci katıldı.



​"YEREL MEDYA KENTİN HAFIZASIDIR"



​CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, açılışta yaptığı konuşmada yerel medyanın önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Yerel medya sesi duyulmayanların sesidir. Ancak bugün gazetecilik, tarihinin en zorlu dönemini yaşıyor. Yandaş isimlerin vitrine konması ve Basın İlan Kurumu üzerinden uygulanan baskılar özgür basına gölge düşürüyor."​Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ise yerel yönetimlerin bakış açısını şu şekilde özetledi: "Yerel medya kentin hafızasını tutar. Mesleği etik değerlerle tanımlayan geniş kapsamlı bir yasal düzenlemeye ve dijital medyayı kapsayan acil reformlara ihtiyaç vardır."​Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise basının üzerindeki karanlığa vurgu yaparak: "Bugün basın sektörü en karanlık dönemini yaşıyor. İletişim Başkanlığı, gazetelere tek tip başlık gönderen bir kurum haline geldi. Özgür basın ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür. Kamu, bu alanı desteklemek zorundadır. Türkiye bir seçim sürecine girmiştir. Halkın yüzde 60'ının erken seçim talebi var ve ilk seçimde mevcut yönetim değişecektir," dedi.​



EKONOMİK ÇIKMAZ VE SEKTÖREL YOZLAŞMA​

Moderatörlüğünü CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın üstlendiği ilk oturumda yerel medya temsilcileri söz aldı.​ÇGD Antalya Şube Başkanı Ceren Deniz: "Haberin yerini algoritmalar alıyor. Basın İlan Kurumu'ndan medya okuryazarlığına kadar her alanda bir geriye gidiş söz konusu."​Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş: "Antalya basını Türkiye'de sayılı iller arasında ancak ilanlar ulusal basına gidiyor. Gazetecinin ekonomik özgürlüğü yoksa haberi de özgür olamaz."​Yeni Gün Medya'dan Kürşat Tuncel: "Gazetecilik okuyan gençler maddi imkansızlıklar nedeniyle mesleği yapmak istemiyor. Türkiye, yayın açma konusunda dünyanın en kuralsız ülkesi haline geldi; bir dilekçe ile herkes gazete açabiliyor."​Isparta'dan katılan Gazeteci Bora Tüfekli: "Bireyselliğin ve reklamın haberin önüne geçtiği bir dönemdeyiz. Gazetecinin yakını belediyede işe girince sesi kesiliyor. Etik değerleri koruyan çok az kişi kaldık.



"​KUTUPLAŞMA, KUVVETLER AYRILIĞI VE MESLEKİ ETİK"



​Panelin ikinci bölümünün moderatörlüğünü üstlenen Burhanettin Bulut, medyadaki kutuplaşmaya ve siyasi iklime dair şu değerlendirmelerde bulundu: "İktidar olduğunuzda siz de aynı davranacak mısınız soruları bize de soruluyor. Elli artı bir sisteminde hiç yan yana gelmeyen partiler birlikte oldu; bu olumlu yöndü, olumsuz yönü de 50+1 ile uzun soluklu iktidarlar oluştu. Şimdi bir genel seçim ufukta; CHP kutuplaşmayı çözmek istiyor. Bize ait gazete, bize ait medya olmamalı. Şu an itibariyle ne yaparsak yapalım yazılı basın geriye düşüyor. Birçok mecrada insanlar sesini duyuruyor ancak bunun bir şartı olmalı, iklimi yaratılmalı. İşsiz gazetecinin adı serbest gazeteci oldu. Dijital medya bir nefes almak için yeni alan oldu."​Gazeteci Hilal Köylü, medyanın dördüncü güç olma vasfını yitirme tehlikesine işaret etti: "Yasama, yürütme, yargı ve dördüncü güç medyadır ama toplumda ilk önce medyanın çöktüğü görüldü. Türkiye'de kuvvetler ayrılığı yerle bir olurken en büyük direnci medya gösterdi ama en çok medya hırpalandı. CHP'ye yakın ya da diğer partilere yakın gazeteci denilmemesi gerekiyor. Medyada kutuplaşma bir fayda sağlıyor mu? Evet, ancak sadece kendi mahallesinde yapıyor ve gerçekler dijital medya ile anında ortaya çıkabiliyor. Bir gazeteci bir kişiyi sabah akşam övüyorsa orada bir sorun vardır."​Gazeteci Deniz Zeyrek, medyanın tarihsel dönüşümünü ve mülkiyet yapısındaki bozulmayı eleştirdi: "Antalya'ya sık sık gelirim ama ilk kez bu şehirde bu kadar negatif bir enerji hissettim. Mesleğimizle ilgili olarak önemli olan nerede, hangi sistemde olduğunuz değil; gazeteci olmanızdır. Medya patronlarının yerini turizmciler ve diğer yatırımcılar aldı. O dönemde sendikasızlaşma başladı; bu da editoryal bağımsızlığı ortadan kaldırdı. AK Parti döneminde devasa medya havuzları oluştu ve medyanın yüzde 85'i bir kesime geçti. Bağımsız kalan yüzde 15'lik kesim ise hâlâ zorluklarla ayakta kalmaya çalışıyor. Dünyanın en pahalı işlerinden birisi de basın işidir. Sistemin sadece gazetecilik geliriyle döndürülmesi çok zor. Haber, rahatsız eden kısımlarıyla haberdir; aksi halkla ilişkilerdir. Gazeteci iki tarafın yanlışlarını da yazmalı. İyi hukukçu olmadan adalet sağlanamıyorsa, gazeteci olmadan da özgürlük sağlanamaz.



"​SONUÇ: ÇÖZÜM İÇİN "BASIN MESLEK YASASI" ŞART​



Toplantının kapanış bölümünde, yerel medyanın sürdürülebilirliği için şu taleplerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı:​Dijital ve sosyal medyayı kapsayan, etik değerleri koruyan yeni bir "Basın Meslek Yasası" acilen çıkarılmalıdır.​Kamu ilanlarının adil dağıtılması ve yerel yönetim gelirlerinden yüzde 5’lik bir payın medyaya aktarılması sağlanmalıdır.​Yerel televizyonlar ile ulusal kanalların aynı lisans ücretini ödemesi adaletsizliğine son verilmelidir.​Basın emekçilerinin özlük haklarını korumak adına sendikalaşma teşvik edilmelidir.​Toplantı, yerel medyanın güçlü tutulması kararlılığıyla sona erdi. (Sudi ÇANDIR)