Alanya’da aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve sağlıklı ilişki dinamiklerinin desteklenmesi amacıyla önemli bir farkındalık çalışması başlatıldı. Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumuna dikkat çekmek için anlamlı bir organizasyona imza atıyor. Dernek, aile ve evlilik danışmanı, yazar Serhat Yabancı’yı Alanya’ya davet ederek, aile içi iletişim, eşler arası anlayış ve sağlıklı ilişkilerin ele alınacağı bir söyleşi programı düzenliyor. “Mutlu Eşler, Mutlu Aile” başlığıyla gerçekleştirilecek program, 10 Şubat 2026 Salı günü saat 20.00’de Alanya Sanayi ve Ticaret Odası (ALTSO)’nda yapılacak.

Dernek yetkilileri, aile bireyleri arasında iletişimin güçlendirilmesinin toplumsal huzura doğrudan katkı sağladığını belirterek, etkinliğin yalnızca bir söyleşi değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk niteliği taşıyan bir farkındalık adımı olduğunu vurguladı.

Programda Serhat Yabancı, aile içindeki iletişim dili, empati, anlayış ve sağlıklı ilişki kurmanın yollarını örneklerle aktaracak. Etkinliğin; evli çiftlerin yanı sıra evlilik hazırlığında olan gençler ve aile içi iletişimini daha güçlü hale getirmek isteyen herkese hitap ettiği ifade edildi. Programa katılmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0537 731 23 12 numaralı iletişim hattından bilgi alabilecek. (Hatice NERGİZ)