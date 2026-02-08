​Ekonomik dalgalanmalar, artan maliyetler ve 6 Şubat depremlerinin getirdiği yüklerle mücadele eden esnafın gözü kulağı Ankara’dan gelecek yapılandırma haberlerinde.

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, esnafın içinde bulunduğu faiz yüküne dikkat çekerek çözüm yollarını sıraladı.





​"PEŞİN ÖDEME ŞARTI KALKTI, SIRA FAİZLERDE"





​SGK borçlarındaki peşin ödeme zorunluluğunun kaldırılmasını "umut verici bir başlangıç" olarak tanımlayan Özdemir, bu hamlenin meyve verebilmesi için faizlerin silinmesi gerektiğini vurguladı. Özdemir, "Konfeksiyoncusundan berberine kadar tüm esnafımız çalışmak ve borcunu ödemek istiyor. Ancak enflasyon baskısı ve faiz yükü buna engel oluyor. Faizler silinirse esnaf önünü görür ve ekonomi canlanır," ifadelerini kullandı.



​KREDİ LİMİTLERİ İÇİN "GÜNCELLEME" TALEBİ



​Esnafın ham madde, kira ve enerji maliyetleri altında ezildiğini belirten Başkan Özdemir, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla verilen kredilerin güncel ihtiyaçların çok gerisinde kaldığını söyledi. Mevcut limitlerin yetersizliğini vurgulayan Özdemir, "Esnafın işini sürdürebilmesi ve yatırım yapabilmesi için kredi limitlerinin en az 1 milyon 500 bin TL’ye, tercihen 2 milyon TL’ye çıkarılması artık bir zorunluluktur," dedi.

​Özdemir, esnafın geleceğe güvenle bakabilmesi için acil çözüm bekleyen kritik başlıkları ise şu sözlerle özetledi:

​"Esnafımızın nefes alabilmesi için vergi ve SGK borçlarındaki faizlerin tamamen silindiği faizsiz bir yapılandırma şarttır. Ayrıca borcunu yapılandıran esnafın bankalar nezdinde önü kesilmemeli, yapılandırma krediye erişime engel teşkil etmemelidir. Bununla birlikte Bağ-Kur tescil mağduriyetleri kalıcı olarak giderilmeli ve 'borcu yoktur' belgesi şartı esnetilerek esnafın sistem dışına itilmesinin önüne geçilmelidir."



​"ESNAF GÜÇLÜ OLURSA TÜRKİYE GÜÇLÜ OLUR"



​Esnafın istihdam ve üretimdeki rolüne vurgu yapan Ali İhsan Özdemir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Doğru ve kararlı adımlarla esnafımız yeniden üretir, şehrine ve ülkesine değer katar. Biz esnafımıza güveniyoruz, devletimizden de bu güveni destekleyecek adımlar bekliyoruz."