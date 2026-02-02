Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship’te sergilediği performansla parmak ısırtıyor. Satın alındığı günden bu yana sürekli gelişim gösteren ve Premier Lig hayali kuran İngiliz ekibi, son haftalardaki müthiş çıkışıyla hedefe kilitlendi. Alanya’daki futbolseverlerin de yakından takip ettiği bu başarı hikayesinde, kulübün önünde artık sadece sportif başarı değil, devasa bir ekonomik kazanç da duruyor.

PREMIER LİG İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Hull City, zorlu Blackburn Rovers deplasmanından zaferle ayrılarak form grafiğini zirveye taşıdı. Son 10 karşılaşmada 8. galibiyetini alan Ilıcalı’nın takımı, ligde fırtına gibi esiyor. Play-off hattı endişelerini tamamen geride bırakan ve doğrudan yükselme hesapları yapan Kaplanlar, şu anda puan tablosunda üçüncü sırada bulunuyor. Bir maç eksiği olan Hull City, bu maçı kazanması durumunda ilk iki sıradaki rakipleriyle arasındaki puan farkını ikiye indirerek Premier Lig ateşini körükleyecek.

23 MİLYON EUROYA ALDI 300 MİLYON GELECEK

Saha içindeki bu başarının ekonomik karşılığı ise dudak uçuklatıyor. 2021 yılında yaklaşık 20 milyon pound (23 milyon Euro) bedelle kulübü devralan Acun Ilıcalı, şimdi dev bir servetin kapısını aralamak üzere. Yapılan analizlere göre; Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi durumunda yayın gelirleri, ayakbastı paraları ve sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte kulübün kasasına yaklaşık 300 milyon Euro girmesi bekleniyor.

GERÇEK HAYATTA FOOTBALL MANAGER

Sabah yazarı Mevlüt Tezel’in aktardığı bilgilere göre, bu devasa gelir doğrudan kişisel servete eklenmeyecek olsa da kulübün değerini ve bütçesini katlayacak. Kadronun güçlendirilmesi ve kulübün Premier Lig’de kalıcı olması için kullanılacak bu kaynak, Ilıcalı’nın "Football Manager" oyununu gerçek hayatta ne kadar başarılı oynadığının bir kanıtı olarak görülüyor. Alanya kamuoyu ve spor camiası, Türk bir girişimcinin İngiltere futbolundaki bu yükselişini ilgiyle izliyor.