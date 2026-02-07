Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere yüzde 25’e varan ek vergi için düğmeye bastı.

Orta Doğu’da sular ısınırken, küresel ekonomiyi derinden etkileyecek haber Washington’dan geldi. Umman’da gerçekleştirilen diplomatik görüşmelerin hemen ertesinde ABD yönetimi, İran üzerindeki ekonomik baskıyı daha önce görülmemiş bir boyuta taşıdı. Bu karar, dış ticaretle bağlantılı tüm piyasalar gibi turizm ve ticaretin kalbi Alanya’da da yakından takip ediliyor.

TİCARET SAVAŞINDA YENİ CEPHE

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimiyle ticari ilişkilerini sürdüren üçüncü ülkeleri hedef alan kritik kararnameyi imzaladı. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, ABD’nin İran yaptırımlarını delerek ticaret yapmaya devam eden ülkeler, Amerikan pazarına ihraç ettikleri ürünlerde yüzde 25’e varan ilave gümrük vergisi şokuyla karşılaşacak.

Sistem, ABD Ticaret ve Dışişleri Bakanlıklarının ilgili ülkelerin faaliyetlerini mercek altına almasıyla işleyecek. Bakanlıkların hazırlayacağı tavsiye kararları Başkan’ın önüne gelecek ve vergi oranına ilişkin nihai kararı bizzat Trump verecek.

OLAĞANÜSTÜ TEHDİT VURGUSU

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada kullanılan sert dil dikkat çekti. İran hükümetinin faaliyetlerinin ABD ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için "olağanüstü ve alışılmadık bir tehdit" oluşturduğu belirtildi. Uzmanlar, kararnamedeki esnek ifadelerin, Washington’ın müttefik ülkeler üzerinde bir "pazarlık kozu" oluşturma stratejisi olduğunu değerlendiriyor. Alınan bu kararların küresel tedarik zincirinde yaratacağı olası dalgalanmalar, ithalat ve ihracat dengelerini değiştirebilir.

HEM EKONOMİK HEM ASKERİ ABLUKA

Bölgedeki gerilim sadece ekonomik yaptırımlarla sınırlı kalmadı. Umman’da Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile İranlı mevkidaşı arasında süren görüşmelerin gölgesinde, Basra Körfezi’nde askeri hareketlilik tavan yaptı.

"USS Abraham Lincoln" uçak gemisi liderliğindeki devasa deniz gücü Orta Doğu sularına demirledi. Trump’ın "Venezuela operasyonundan bile büyük" olarak nitelendirdiği bu askeri sevkiyat, bölgedeki tansiyonu yükseltti. Eş zamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünü taşıdığı belirlenen "gölge filo"ya ait 14 gemi ve 15 kuruluşu daha kara listeye alarak ekonomik çemberi daralttı.