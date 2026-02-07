8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanları ilgilendiren kademeli emeklilik düzenlemesi için Ankara kulislerinde yeni bir takvim konuşuluyor. Mart ayı detayı dikkat çekti.

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği kademeli emeklilik düzenlemesi yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için erken emeklilik beklentisi sürerken, siyasi kulislerde yeni bir tarih ihtimali dillendirilmeye başlandı.

Emeklilik sistemiyle ilgili her başlık artık doğrudan mutfak giderinden kiraya kadar herkesi ilgilendiriyor. Prim günü dolan ama yaş şartına takılan çok sayıda çalışan beklemede. Net bir düzenleme yok ama beklenti var. Güçlü bir beklenti.

EYT SONRASI GÖZLER KADEMELİ EMEKLİLİKTE

Bilindiği gibi EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde etti. Ancak bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olanlar kapsam dışında kaldı. Bu grup için “kademeli emeklilik çıkacak mı” sorusu uzun süredir tartışılıyor.

Kademeli emeklilik bekleyen kitlenin büyük bölümünü, 1999 sonrası sigorta girişi olan ve prim gününü doldurmasına rağmen yaş şartını bekleyen çalışanlar oluşturuyor. Aynı işyerinde yıllardır çalışan ama emeklilik tarihi uzak görünen geniş bir kesim var. Dosyalar hazır, başvuru yok. Şimdilik.

DERNEKLERDEN ÇAĞRI VAR, RESMİ ADIM YOK

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), 1999 sonrası sigortalı olanların da emeklilik düzenlemesine dahil edilmesi yönünde çağrılarını sürdürüyor. Dernek temsilcileri, sistemde adalet sağlanması gerektiğini savunuyor.

Buna karşın şu ana kadar hükümet kanadından kademeli emeklilik konusunda resmi bir yasa çalışması ya da takvim açıklanmış değil. Beklenti var ama metin yok. Netlik yok.

ANKARA KULİSLERİNDE MART AYI SENARYOSU

Siyasi kulislerde konuşulan son iddialara göre, erken seçim ihtimaliyle birlikte kademeli emeklilik düzenlemesinin öne çekilebileceği değerlendiriliyor. Konuşulan senaryolardan biri de düzenlemenin 2027 Kasım’dan önce, Mart ayı gibi Meclis gündemine gelebileceği yönünde.

Seçim takvimi tartışmalarıyla birlikte sosyal güvenlik başlıklarının yeniden öne çıkabileceği belirtiliyor. Daha önce seçim dönemlerinde benzer adımlar atılmıştı. Yine olur mu, bilinmez ama konuşuluyor.

Konu şimdilik kulis bilgisi düzeyinde. Resmi açıklama gelmeden kesin tarih vermek mümkün değil. Ama beklenti giderek büyüyor… özellikle primini tamamlayıp bekleyenler tarafında.