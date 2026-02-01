Araç muayenesinde kredi kartıyla ödeme yapan vatandaşın ödediği komisyon, Tüketici Hakem Heyeti kararıyla mevzuata aykırı bulundu ancak iade sürecinin işletilmediği öne sürülüyor.

Araç muayenesi için istasyona giden sürücüler, zaten yüksek olan ücretlerin üzerine eklenen kredi kartı komisyonu nedeniyle bir kez daha mağdur olduklarını söylüyor. Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşanan olay, bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

KREDİ KARTIYLA ÖDEMEDE EK ÜCRET ALINDI

Edinilen bilgilere göre, Ali Kaya isimli vatandaş, 4 Kasım 2025 tarihinde 60 ADL 824 plakalı aracını TÜVTÜRK Niksar Araç Muayene İstasyonu’nda muayene ettirdi. Ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen Kaya’dan, muayene ücretine ek olarak 65,63 TL komisyon bedeli tahsil edildi.

Kaya, kredi kartıyla ödeme sırasında komisyon alınmasının yasal olmadığını belirtmesine rağmen, ücretin zorunlu olduğu söylenerek tahsil edildiğini ifade etti. Günlük hayatta markette, eczanede komisyon ödemeyen vatandaş, muayenede bu bedelle karşılaşınca duruma itiraz etti.

“KOMİSYON UYGULAMASI MEVZUATA AYKIRI”

Yaşananların ardından Ali Kaya, detaylı makbuzunu alarak Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Yapılan incelemede, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat esas alındı.

Hakem Heyeti kararında, üye işyerlerinin kredi kartıyla yapılan ödemelerde tüketiciden komisyon veya ek hizmet bedeli talep edemeyeceği açıkça vurgulandı. Bu kapsamda, alınan 65,63 TL’nin tüketiciye iade edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR VAR, İADE YOK İDDİASI

Ali Kaya, kararın lehine çıkmasına rağmen iade sürecinin işletilmediğini ve icra yoluna gitmesi halinde ek masraflarla karşılaşma endişesi yaşadığını dile getirdi. “Haklısınız deniyor ama para hâlâ bende değil” diyor. Aslında çoğu vatandaşın durumu da tam olarak böyle.

Bir belge var. Karar var. Ama…

EMSAL OLABİLİR AMA VATANDAŞ ÇEKİNCELİ

Uzmanlara göre bu karar, araç muayenesinde kredi kartı komisyonu alınması yasal mı sorusuna net bir yanıt veriyor. Ancak icra süreci, masraflar ve uğraş nedeniyle birçok tüketicinin hakkını aramaktan vazgeçtiği belirtiliyor.

Bugün 65 lira. Yarın başka bir kalem. Sonunda mutfaktan, faturadan kesiliyor zaten.

Kararın, Türkiye genelinde kredi kartıyla araç muayenesi yaptıran tüm sürücüler için emsal niteliği taşıyabileceği ifade ediliyor.