EYT sonrası kapsam dışında kalan milyonlarca çalışan, 2026’da kademeli emeklilik düzenlemesi gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Özellikle 2000–2008 arası sigorta girişi olanlar için beklenti giderek artıyor.

Türkiye’de emeklilik sistemi, EYT düzenlemesinin ardından yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle 2000 ile 2008 yılları arasında sigortalı olan ve yaş şartı nedeniyle emekli olamayan milyonlarca çalışan, gözünü 2026 yılına çevirmiş durumda. Kamuoyunda “kademeli emeklilik” olarak bilinen olası düzenleme, şu an için resmî bir yasa niteliği taşımıyor ancak beklenti güçlü.

KADEMELİ EMEKLİLİK YASALAŞTI MI?

Şu an itibarıyla Resmî Gazete’de yayımlanmış, yürürlüğe girmiş bir kademeli emeklilik yasası bulunmuyor. Ancak edinilen kulis bilgilerine göre, Maliye bakanlığı bünyesinde teknik düzeyde bazı hazırlıkların sürdüğü ifade ediliyor. Düzenlemenin, 2026 yılı içinde —özellikle yılın ilk yarısında— Meclis gündemine gelmesi ihtimali konuşuluyor. Bunun bir torba yasa içinde ele alınabileceği ihtimali de kulislerde yer alıyor. Ancak altı çizilmeli: Şu aşamada bunlar yalnızca beklenti.

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYABİLİR?

Henüz netleşmiş bir metin olmamakla birlikte, kamuoyuna yansıyan taslak ve değerlendirmelere göre kademeli emekliliğin şu grupları etkilemesi bekleniyor:

2000–2008 arası sigortalılar: EYT kapsamı dışında kalan ve emeklilik yaşını bekleyen çalışanlar

EYT kapsamı dışında kalan ve emeklilik yaşını bekleyen çalışanlar Bağ-Kur’lu küçük esnaf: Bakkal, kuaför, pazarcı gibi kendi namına çalışanlar

Bakkal, kuaför, pazarcı gibi kendi namına çalışanlar Kadın çalışanlar ve ev hanımları: Doğum borçlanması ve prim desteği beklentisi olanlar

Bugün sistemde 2008 sonrası sigortalılar için emeklilik yaşı kademeli olarak 65’e kadar çıkıyor. Olası bir düzenleme ile bu geçişin daha dengeli hale getirilmesi hedefleniyor.

MASADAKİ KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

Henüz yasalaşmamış taslaklara göre, sigorta başlangıç tarihine göre konuşulan olası tablo şu şekilde:

Sigorta Başlangıcı Emeklilik Yaşı (Kadın / Erkek) Prim Gün Sayısı 1999 – 2000 43 – 45 6.250 – 7.000 2000 – 2002 46 – 48 7.000 2003 – 2005 48 – 50 7.200 2006 – 2008 50 – 52 7.200

Bu rakamların tamamı taslak ve beklenti düzeyindedir. Yasa çıkmadan bağlayıcılığı bulunmuyor.

BAĞ-KUR’LULARA PRİM DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE Mİ?

Kademeli emeklilik tartışmalarında en çok dikkat çeken başlıklardan biri de Bağ-Kur prim gün sayısı. Kulislerde konuşulan ihtimallere göre:

Bağ-Kur prim gün sayısı 9.000’den 7.200’e düşürülebilir

Küçük esnaf yaklaşık 5 yıl daha erken emekli olabilecek

Özellikle 10’dan az çalışanı olan işletmeler öncelikli kapsama alınabilir

Bu düzenlemenin hayata geçmesi halinde, Bağ-Kur ile SSK arasındaki prim farkının bir ölçüde azalması bekleniyor.

KADINLARA YÖNELİK ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

2026’ya yönelik emeklilik reformu beklentilerinde kadın çalışanlar için bazı özel başlıklar öne çıkıyor: Doğum Borçlanması: Mevcut sistemdeki borçlanma imkanının genişletilerek 3 çocuğa kadar daha esnek hale getirilmesi konuşuluyor. Yıpranma Payı: Çocuk sayısına bağlı olarak emeklilik yaşının 3 ila 6 yıl arasında erkene çekilmesi ihtimali masada. Ev Hanımlarına Prim Desteği: İsteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanması hedefleniyor. Bu başlıkların ortak amacı, kadınların sosyal güvenlik sistemine daha kalıcı şekilde dahil edilmesi.

BEKLENTİ VAR, YASA YOK

Özetle; 2026 kademeli emeklilik düzenlemesi şu an için beklenti ve taslak düzeyinde. Meclis’e sunulmuş, kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş bir yasa bulunmuyor. Ancak kamuoyundaki baskı ve mağduriyet algısı nedeniyle konunun gündemde kalmaya devam etmesi bekleniyor.