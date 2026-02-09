Şehrin altyapısını korumak amacıyla hayata geçirilen çalışmalarda, bilgisayarlı ve kameralı mobil araçlar aktif rol oynuyor. Tam teşkilatlı ve son model kapalı alan kameralarıyla donatılmış mobil araçlar, yağmur suyu giderleri ve rögar hatlarını santim santim tarıyor. İnsan gözüyle fark edilmesi mümkün olmayan; sistemi tıkayan beton parçaları, bezler veya yapısal çatlaklar, yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde anında görüntüleniyor.

"TEK AMACIMIZ SORUNSUZ BİR ALANYA"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Eroğlu, modern sistemlerin sağladığı avantajlara dikkat çekerek şunları söyledi: "Yoğun yağışlarda Alanya'mızın zarar görmemesi için modern sistemlerle donatılmış mobil aracımızla şehrimizin her noktasında denetimler yapıyoruz. Bu cihazla, sistemdeki tıkanıklıkları veya çatlakları bilgisayar üzerinden film gibi izleyerek tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz arızaları anında saha ekiplerimize bildiriyor ve derhal müdahale edilmesini sağlıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor."

TEKNOLOJİK DENETİMİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Arıza noktası tam koordinatla belirlendiği için kazı işlemleri minimuma indiriliyor.

Tıkanıklık yaşanmadan müdahale edilerek sel riskinin önüne geçiliyor.

Yanlış müdahalelerin ve büyük onarım masraflarının önüne geçiliyor.

ASAT ekipleri, Alanya halkının mağduriyet yaşamaması adına 7/24 esasına göre teknolojik denetimlerini sürdürmeye devam edecek.