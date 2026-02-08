Denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Yavaş, bu kararın seçmen iradesine yönelik bir saygısızlık olduğunu vurguladı.
​"SANDIK MİLLETİN SÖZÜDÜR"
​Mansur Yavaş, Keçiören halkının sandıkta net bir tercih yaparak yönetimi CHP’ye emanet ettiğini hatırlattı. Açıklamasında, "Eğer halk AK Parti tarafından yönetilmek isteseydi bunu sandıkta zaten ifade ederdi. Sandık milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz" ifadelerine yer verdi.
​EMANET VE EMEK VURGUSU
​Belediye başkanlığı yetkisinin kişilere değil, doğrudan seçmene ait bir emanet olduğunu belirten Yavaş, kararın binlerce gönüllünün emeğine ihanet olduğunu savundu:
​İDDİALARI YALANLAMIŞTI:
Yavaş, Özarslan'ın daha önce AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladığını ve partisine yönelik hiçbir şikayet dile getirmediğini belirtti.
​Seçim sürecinde gece gündüz çalışan partililerin alın terine vurgu yapan Yavaş, bu adımı "açık bir saygısızlık" olarak nitelendirdi.
​"MİLLET KENDİSİNİ YOK SAYANI HATIRLAR"
​Siyasetin ve makamların geçici olduğunu ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, hafızalara kazınacak bu tür kararların bedelinin halk tarafından ödettirileceğini belirterek açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Millet, kendisine yapılanı da kendisini yok sayanı da günü geldiğinde mutlaka hatırlar."

