Yavaş, bu kararın seçmen iradesine yönelik bir saygısızlık olduğunu vurguladı.
"SANDIK MİLLETİN SÖZÜDÜR"
Mansur Yavaş, Keçiören halkının sandıkta net bir tercih yaparak yönetimi CHP’ye emanet ettiğini hatırlattı. Açıklamasında, "Eğer halk AK Parti tarafından yönetilmek isteseydi bunu sandıkta zaten ifade ederdi. Sandık milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz" ifadelerine yer verdi.
EMANET VE EMEK VURGUSU
Belediye başkanlığı yetkisinin kişilere değil, doğrudan seçmene ait bir emanet olduğunu belirten Yavaş, kararın binlerce gönüllünün emeğine ihanet olduğunu savundu:
İDDİALARI YALANLAMIŞTI:
Yavaş, Özarslan'ın daha önce AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladığını ve partisine yönelik hiçbir şikayet dile getirmediğini belirtti.
Seçim sürecinde gece gündüz çalışan partililerin alın terine vurgu yapan Yavaş, bu adımı "açık bir saygısızlık" olarak nitelendirdi.
"MİLLET KENDİSİNİ YOK SAYANI HATIRLAR"
Siyasetin ve makamların geçici olduğunu ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, hafızalara kazınacak bu tür kararların bedelinin halk tarafından ödettirileceğini belirterek açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Millet, kendisine yapılanı da kendisini yok sayanı da günü geldiğinde mutlaka hatırlar."
