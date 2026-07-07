Örnek No:55*
T.C.
ANTALYA
8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Antalya 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/10/2024 tarih ve 2022/1504 Esas, 2024/1435 Karar sayılı ilamı ile ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Kepez İlçesi, Yeniemek Mah.5713 Ada, 7 Parsel, Bodrum 3 NoluBağ.Böl.
Adresi : Yeniemek Mahallesi No:32 Elmas Apt.Kepez / ANTALYA
Yüzölçümü : 42 m2 (Brüt)
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 2.100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir (Tapu kaydı ilana eklidir)
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:41
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:41
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Kepez İlçesi, Yeniemek Mah.,5713 Ada, 7 Parsel, Zemin 4 NoluBağ.Böl.
Adresi : Yeniemek Mah. 2585 Sokak No:32 Elmas Apt.Kepez / ANTALYA
Yüzölçümü : 86 m2 (Brüt)
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 3.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir (Tapu kaydı ilana eklidir)
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:50
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 11:50
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Kepez İlçesi, Yeniemek Mah., 5713 Ada, 7 Parsel, Bodrum 2 Nolu Bağ.Böl.
Adresi : Yeniemek Mah. 2585 Sokak No:32 Elmas Apt. Kepez / ANTALYA
Yüzölçümü : 48 m2 (Brüt)
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 2.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir (Tapu kaydı ilana eklidir)
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 13:47
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 13:47
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Kepez İlçesi, Yeniemek Mah., 5713 Ada, 7 Parsel, 1. Kat 7 Nolu Bağ.Böl.
Adresi : Yeniemek Mah. 2585 Sokak No:32 Elmas Apt. Kepez / ANTALYA
Yüzölçümü : 86 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 3.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir (Tapu kaydı ilana eklidir)
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:58
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:58
02/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.