ANTALYA

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Doğuyaka Mah. 12756 ada 11 parsel 1219 Sok. No:9 adresindeki Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi B Blok 2. katta bulunan 236 nolu büronun, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Pafta No Mahallesi Adresi Nevi/Yüzölçümü Geçici Teminat Muhammen Bedel (KDV Hariç) 20L-1C Doğuyaka 12756 ada 11 parsel 1219 Sk. No:9 Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi B Blok 2. Kat. 236 Nolu Büro Büro /18,71 m² 1.710,00 TL 57.000,00 TL

-İhale 02.06.2026 Salı günü saat 14:45’te Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda

(Beyaz Salon) yapılacaktır.

-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.

-İhale Şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00-TL bedel karşılığında temin

edilebilir.

- İhaleye katılacakların geçici teminatı 01.06.2026 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine

yatırmaları gerekmektedir.

-İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte Encümen

Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmaları şarttır.

İLAN OLUNUR.