T.C.

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

HÂSILAT PAYLAŞIMLI TAŞINMAZ KİRALAMA İŞİ

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurulumu, Yeri Tahsisi ve Hasılat Paylaşımlı Kiralama İşi

Aşağıda adres ve bilgileri yazılı 9 adet tesiste elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu, yer tahsisi ve hasılat paylaşımlı kiralama işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek olup, teklifler Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.

İdarenin

1. Adı: Antalya Kepez Belediye Başkanlığı

2. Adresi:Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Cad.No:4 Kepez/ANTALYA

3. Telefon: 0 (242) 310 58 58 – Dâhili: 1166

4. İhale Dokümanının Görüleceği ve Satın Alınacağı Yer: Gelirler Müdürlüğü Kiralama Servisi

İhale Konusu Hizmet

İşin Adı:Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurulumu, Yeri Tahsisi ve Hasılat Paylaşımlı Kiralama İşi

a. Niteliği ve Türü : Belediyemize ait 9 (dokuz) ayrı tesiste elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması, gerekli elektrik ve altyapı imalatlarının gerçekleştirilmesi, istasyonların işletilmesi, bakım ve onarımının yapılması ile tahsis edilen alanların kiralanması ve bu kapsamda elde edilen gelir üzerinden idareye pay verilmesi ile sabit kira bedeli ödenmesi işi

b. İşin Süresi : 10 (on) yıl

c. İhale Tarihi ve Saati :12.05.2026 / 14.10

ç. İhale Salonu: Kepez Belediyesi Encümen Salonu

d. Muhammen Bedel :Kiralanacak alanlara ilişkin kira bedeli; elektrikli araç şarj hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden idareye ödenecek pay ile tahsis edilen alanlar için ayrıca alınacak sabit kira bedelinden oluşmaktadır. İlk yıl için idareye ödenecek hasılat payı oranı, elektrikli araç şarj hizmetlerinden elde edilen KDV hariç brüt hasılatın en az %10’u olup, açık artırma bu oran üzerinden yapılacaktır.

e. Geçici Teminat Bedeli:930.000,00 TL

f. Şartname Bedeli: 7.000,00 TL

g. Kiralanacak Alanlar ve Sabit Kira Bedeli:

S.No Kiralanacak Alan Kullanılacak Soket Sayısı ve Tipi İstasyon Sayısı (Adet) İstasyon (Adet) Arsa Rayiç Bedeli (TL) Toplam Kira Değeri (TL) (KDV Hariç) 1 Varsak Demirel Mahallesi Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu 1 adet DC 3 adet AC 4 1.500,00 6.000,00 2 Gülveren Mahallesi Antalya Kütüphanesi 2 adet DC 2 adet AC 4 4.000,00 16.000,00 3 Fabrikalar Mahallesi Balık Çarşısı ve Organik Pazarı 1 adet DC 1 adet AC 2 4.000,00 8.000,00 4 Fabrikalar Mahallesi Dokuma Park Otoparkı 1 adet DC 1 adet AC 2 2.000,00 4.000,00 5 Yeni Emek Mahallesi Erdem Beyazıt Kültür Merkezi 3 adet AC 3 2.500,00 7.500,00 6 Ahatlı Mahallesi Hasta ve Yakınları Konukevi 1 adet DC 2 adet AC 3 1.500,00 4.500,00 7 Duacı Mahallesi Kent Ormanı 2 adet DC 2 adet AC 4 3.000,00 12.000,00 8 Gündoğdu Mahallesi Kent Meydanı 3 adet AC 3 2.500,00 7.500,00 9 Kepez Belediyesi Hizmet Binası Otoparkı 3 adet AC 3 4.000,00 12.000,00

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri

GERÇEK KİŞİLERDEN;

1) İletişim Bilgi Formu (Belge içeriğinde istenilen Elektronik Tebligat [UETS] ve Kayıtlı Elektronik Posta [KEP] adresinin sunulması zorunlu olup, sunulmaması halinde istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır)

2) Kimlik Fotokopisi

3) Geçici Teminat

4) Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden Alınmış Borcu Yoktur Yazısı

5) İhale Şartname Alındı Makbuzu

6) İstekli Tarafından Her Sayfası İmzalanmış İhale Şartnamesi

7) Noter Onaylı İmza Beyannamesi Aslı ya da Noter Onaylı Sureti

8) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Diğer İhale Mevzuatı Kapsamında İhalelere Katılamama, İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Cezası Alınmadığına İlişkin Yazılı ve İmzalı Taahhütname

9) Vekâleten Katılıyorsa Noter Onaylı Vekâletname ve İmza Beyannamesi

10) İş Ortaklığı Beyannamesi

11) 2026 Yılı İçerisinde Alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi veya Bağlı Bulunduğu Esnaf Odasından Alınmış Faaliyet Belgesi

12) İsteklinin ihaleye katılabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş, Şarj Ağı İşletme Lisansının veya Şarj Ağı İşletme Lisansına sahip bir firmanın EPDK mevzuatına uygun olarak yetkilendirdiği Alt Lisans’ın noter onaylı suretini ibraz etmelidir.

13) İstekliler Türkiye genelinde ihale son başvuru tarihinden önce en az 50 adet 120 kW ve üzeri güce sahip DC soket kurup işlettiklerini belgelemelidir.

İstekliler;

“https://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/lisans/elektrikSarjAgiIsletmeci/sarjIstasyonuOzetSorgula.xhtml”

EPDK linki üzerinden sorgu ekranından soket bilgilerini de gösterir şekilde her bir istasyon için 1 adet çıktı alıp, bu çıktıyı kaşeli ve yetkili tarafından imzalı olarak sunarak yeterliliklerini belgeleyecektir.

İstekli Alt Lisans sahibi ise Ana Lisans Sahibinin belge ve dokümanlarını yeterliliğin ispatı için kullanabilir.

TÜZEL KİŞİLERDEN;

1) İletişim Bilgi Formu (Belge içeriğinde istenilen Elektronik Tebligat [UETS] ve Kayıtlı Elektronik Posta [KEP] adresinin sunulması zorunlu olup, sunulmaması halinde istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır)

2) Geçici Teminat

3) Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden Alınmış Borcu Yoktur Yazısı

4) İhale Şartname Alındı Makbuzu

5) İstekli Tarafından Her Sayfası İmzalanmış İhale Şartnamesi

6) Noter onaylı İmza Sirküleri Aslı ya da Noter Onaylı Sureti

7) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Diğer İhale Mevzuatı Kapsamında İhalelere Katılamama, İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Cezası Alınmadığına İlişkin Yazılı ve İmzalı Taahhütname

8) Vekâleten Katılıyorsa Noter Onaylı Vekâletname ve İmza Beyannamesi

9) İş Ortaklığı Beyannamesi

10) 2026 Yılı İçerisinde Alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi

11) Tüzel Kişiliğe Ait Son Durumu Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Aslı ya da Ticaret Odası Tarafından Onaylanmış Suretleri

12) İsteklinin ihaleye katılabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş, Şarj Ağı İşletme Lisansının veya Şarj Ağı İşletme Lisansına sahip bir firmanın EPDK mevzuatına uygun olarak yetkilendirdiği Alt Lisans’ın noter onaylı suretini ibraz etmelidir.

13) İstekliler Türkiye genelinde ihale son başvuru tarihinden önce en az 50 adet 120 kW ve üzeri güce sahip DC soket kurup işlettiklerini belgelemelidir.

İstekliler;

“https://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/lisans/elektrikSarjAgiIsletmeci/sarjIstasyonuOzetSorgula.xhtml”

EPDK linki üzerinden sorgu ekranından soket bilgilerini de gösterir şekilde her bir istasyon için 1 adet çıktı alıp, bu çıktıyı kaşeli ve yetkili tarafından imzalı olarak sunarak yeterliliklerini belgeleyecektir.

İstekli Alt Lisans sahibi ise Ana Lisans Sahibinin belge ve dokümanlarını yeterliliğin ispatı için kullanabilir.

İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerinin aslını 11.05.2026 tarihi, 17.00 saatine kadar Kepez Belediyesi Gelirler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri zorunludur.