İLAN

ALANYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

No İşlem Mahalle Ada/Parsel Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²) Cinsi Bağımsız Bölüm Tipi Arsa Pay / Payda Blok/Kat/Giriş -B.B.No Bağımsız Bölüm Yüzölçüm (m²) Fiili Durumu Hazine Hissesi Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Satış Kargıcak 341/1 9.413,66 Mesken – Özel Kat İrtifakı 52/941 A-1 / Zemin+1 / - (Bağ.Böl.No:1) 161,49 Boş Tam 13.000.000,00 2.600.000,00 09.07.2026 11:00

1- Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın (müstakil villa) satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.

2- Satışı yapılacak taşınmazın satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile taksitlendirilerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmek istenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzdeyirmi) indirim uygulanır. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

3- Satışı yapılacak taşınmazın; satış bedeli üzerinden, 5.000.000,00 TL’ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL’den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL’ye (Onmilyon TL) kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000,00 TL’yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilecektir.

4-Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri -2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi suretiyle- süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) bedelinin yatırıldığına dair makbuzu (geçici teminatın banka aracılığıyla ödenmesi halinde, tutarın ilgili muhasebe hesaplarına aktarıldığına dair makbuzu) ibraz etmeleri,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve kimlik suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin aslını vermeleri ; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

Gerekmektedir.

6-Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

7-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

8-Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.