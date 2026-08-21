İ L A N

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

BALIK ÜRETİM TESİSİ AMAÇLI TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Değirmenönü - Dim Orman İşletme Şeflikleri, Dim Çayı Mevkiinde Devlet Ormanı üzerinde bulunan Genel Müdürlüğümüz Özel Bütçe Sabit kıymetlerinde kayıtlı Balık Üretim Tesisi Amaçlı Taşınmaz Kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ve bunu izah eden 40. Maddesi ile 02.05.2015 tarihinde yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerince ihale yapılacaktır.

1-İdarenin

a) Adı ve Adresi : Antalya Orman Bölge Müdürlüğü

: Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı No:2 07002 Antalya

b) Telefon-Faks : 0 242 345 14 48 0 242 345 42 35

c)Elektronik Posta Adresi : [email protected]

2-Kiraya verilecek taşınmazın

İli : Antalya

İlçesi : Alanya

Mahalle/Köyü : Akçatı-Kuzyaka

Mevkii ve Parsel No : Dim Çayı / Tescilsiz

Yüzölçümü : 10.139,34 m2’lik Orman alanı içerisinde 3.467,97 m2 yapı alanlı tesis

Cinsi : Balık Üretim ve Dinlenme Amaçlı Tesisi Taşınmaz Kiralanması

Niteliği : Genel Müdürlüğümüz Özel Bütçe Sabit kıymetlerinde kayıtlı Devlet Ormanı üzerinde bulunan 10.139,34 m2’lik tescilsiz orman alanı üzerinde bulunan (Depo-1 14,49 m2, Depo-2 46,76 m2, Yatakhane -Mutfak 368,72 m2, Müşteri bekleme yeri 49,84 m2, Wc 41,23 m2, Kapalı teras 884,84 m2, Yük asansörü 35,80 m2, Açık teras 210,60 m2, Dere üstü bağlantı yolu 23,62 m2, Çocuk oyun alanı (Su kaydırağı) 172,14 m2, Balık havuzu-1 272,37 m2, Balık havuzu-2 85,05 m2, Havuz borusu-1 17,00 m2, Havuz borusu-2 13,55m2, Otopark 885,63 m2, İstinat duvarı 36,20 m2, Demir profil geçiş merdiveni 70,07 m2, Beton merdiven 240,06 m2) olarak kullanılan toplam 3.467,97 m2 inşaat alanlı yapıya sahip tesisten oluşan Balık Üretim ve Dinlenme Tesisinin Kiralanması işi.

3- İhalenin

a)Yapılacağı Yer : Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 4. Kat Toplantı Salonu

b) Adresi : Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı No:2 07002 Muratpaşa/ANTALYA

c)Telefon ve Fax numarası : 0242 345 14 48 - 0 242 345 14 56 (İç Hat : 1250 - 1217)

d)Tarihi ve Saati : 31.08.2026 Pazartesi günü Saat 10:00

4-Kiraya verilecek Taşınmazın

a)Yıllık Muhammen Bedeli (İhale Bedeli) : 600.000,00 TL.(Altıyüzbin Türk Lirası)

b)Geçici Teminat Miktarı(%30) :180.000,00TL.(Yüzseksenzbin Türk Lirası )

c)Süresi : 20 (Yirmi) yıl

5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

6.1) Kanuni ikametgah sahibi olduklarını gösterir belge,

6.2)Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası bildirmeleri, (EK-1)

6.3) İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge, Tüzel kişi olması halinde ise, T.C. Kanunlarına göre ve Türkiye’de kurulmuş Tüzel kişiliğin sicile kayıt belgesi

7- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

8-Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri

a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

d- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte ve pey sürmede bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

e-İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi (EK-2) ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

9. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

10. İhale ilan tarihinden en fazla 1 ay önceki tarihi esas alınmak kaydıyla bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

11. İhale ilan tarihinden 1 ay önceki tarihi esas alınmak kaydıyla SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

12.Gerçek kişi olması halinde ihale tarihinden önceki bir ay içinde Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydına dair belge

13.İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması gerekmektedir.

14. Örneğine uygun Teklif Mektubu, (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılmış olacak ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır.)

15. Örneğine uygun Teminat mektubu, İdare ve işin adına alınmış (muhammen bedelin) 0’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya Limit dahili süresiz banka teminat mektubu vermek. (EK-3)

İhaleye katılmak isteyenler en geç 31.08.2026 tarihine rastlayan Pazartesi günü Saat 10.00’e kadar Banka Teminat mektupları dışındaki nakit Teminatlarını Antalya Orman Bölge Müdürlüğü TC. Ziraat Bankası Antalya Üçkapılar Şubesi TR570001001236470382795016 nolu hesabına yatıracaktır. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek 2886 Sayılı Kanunun 27.nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Bankaların verecekleri süresiz ve limit içi Banka Teminat Mektuplarının aslını, vermeleri gerekmektedir.

16. İhale dokümanın satın alındığına dair belge : İhaleye girecek olanlar 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) 'yi Antalya Orman Bölge Müdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Antalya Şubesi TR570001001236470382795016 nolu hesabına yatırılarak, makbuz karşılığında ihale dökümanlarını Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Satın Alma Birimi veya Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Mali İşler Şube Müdürlüğü İhale Biriminde görevli Murat Pınar’dan almaları gerekmektedir. Ayrıca ihale ile ilgili şartname ve benzeri ekleri aynı adresler de bedelsiz görebilirler.

17. İş yeri görme belgesini vermek. (Ek-4)

18.İhale dışı bırakılma sebeplerinden (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre) herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname, (Ek-5)

19.Kiralamaya ait her türlü vergi, Resim, Harç, Sözleşme, KDV vb. giderler alıcıya aittir.

20. İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 31.08.2026 Pazartesi günü Saat 10.00’e kadar Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Mali İşler Şube Müdürlüğü İhale Biriminde görevli Murat PINAR’ a ( Sedir Mah. Vatan Bulvarı 07002 - MURATPAŞA / ANTALYA) adresine elden teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin 31.08.2026 Pazartesi günü Saat 10:00’a kadar aynı adrese ulaşması şarttır. Teslim edilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Postayla yapılan başvurularda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

21. Diğer hususlar sözleşme ve şartnamesindeki gibidir.

22. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ