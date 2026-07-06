SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1208481 1- İdarenin 1.1. Adı : CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKSEKİ T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : AKSEKİ/ANTALYA AKSEKİ/ANTALYA 1.3. Telefon numarası : 02426782347 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 06.08.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : AKSEKİ T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU TOPLANTI SALONU



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 9 KALEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : AKSEKİ T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇE MUTFAK GIDA VE SOĞUK HAVA DEPOLARI 3.4. Süresi/teslim tarihi : Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda 05.08.2026 ile 31.12.2026 tarihine kadar kurumumuz tarafından yazılı ve sözlü talebi ile ürün peyderpey şeklinde teslim alınacaktır. Bütün ürünler teknik şartnameye göre teslim alınacak teknik şartnameye uygun olmayan ürünler teknik şartnamede belirlenen sürelerde yenisi değiştirilecektir. İdare malın %20 eksik yada fazlasının alıp almamakta serbesttir. İhtiyaç duyulan ürünleri gerçekleşmesi beklenen tahmini miktarlar olduğundan herhangi bir nedenle(olası tahliyeler, mevcudun düşmesi ,olağanüstü hal vb.)alımı yapılamayan ürünler için ihale uhdesinde kalan firma idaremizden hiçbir şekilde hak talep edemez. 3.5. İşe başlama tarihi : 26/08/2026-21/12/2026



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: İşletme Kayıt Belgesi 4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.