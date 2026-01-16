İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'bahis' soruşturmasında tutuklanan Murat Özkaya'nın dosyası Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlar Soruşturması Bürosu'na gönderildi. Bu kapsamda Özkaya'nın sahibi olduğu 'Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ, Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ, Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD ŞTİ, BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD ŞTİ, Easy Drive Filo AŞ, Metal Oto Ticaret AŞ, Metal Mimarlık AŞ, Metal Havacılık AŞ ve Eyüpspor'a TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verildi.

Kaynak: DHA