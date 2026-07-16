T.C.

ALANYA

3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/797 Esas 20.04.2026 İLAN

Davacı , EFE DORUK ORAL ileDavalı , HİLMİ ORAL arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Aile Konutundan Kaynaklanan (TMK M.194)) davası nedeniyle;

Davalı Hilmi Oral'edava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Alanya 3. Aile Mahkemesinin 2025/797 esas sayılı dosyasında davacı Efe Doruk Orel'in dilekçesinde özetle; Davalı ile annesininAlanya 3. Aile Mahkemesinin 2022/91 esas 2022/358 karar sayılı dosyası ile boşandıklarını, 08/09/2022 tarihinde bu kararın kesinleştiğini, iş bu kararın 7. Bendinde tarafların anlaşmaları doğrultusunda Antalya ili, Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi Göl Mevkii , 324 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın boşanma kararı kesinleştikten sonra davalı Hilmi Oral'dan alınarak kendisine devredileceği hüküm altına alındığını, mahkeme kararı kesinleşmesine rağmen hala devir işlemlerinin gerçekleşmediğini, bu nedenleAntalya ili, Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi Göl Mevkii , 324 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile adına tesciline karar verilmesinitalep ve dava etmiştir.

DavalıHilmi Oral'e dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinden itibaren “"HMK 122.maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,,ihtar olunur." şerhi TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.