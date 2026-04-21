Örnek No:55*

T.C.

SERİK

İCRA DAİRESİ

2021/1765 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1765 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, CUMALI Mahalle/Köy, Yazır Tepesi Mevkii, 1201 Ada, 7 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Cumalı Mahallesinde bulunan mesken niteliğindeki taşınmaz konut bölgesindebulunmaktadır. D-400 karayoluna640 mt. Serik İlçe merkezine kuşuçuşu ort.1,5 km dir.Havalanına kuş uçuşu ort. 25 km, denize kuş uçuşu ort. 9 km dir.Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir. Belediye arşivinde incelenen kat irtifakına esas mimari projesine göre K-D-G-B cephelidir. Taşınmazın bulunduğu bina zemin kat + 4 normal kattan oluşmaktadır.Taşınmazın bulunduğu binada asansör bulunmamaktadır.Taşınmazın bulunduğu tek blok olarak planlanmıştır. Daire giriş kapısı ahşap kapı,dış cephe pencereleri pvc doğrama,balkon korkulukları demir doğrama olarak yapılmıştır. Taşınmazın koridor, mutfak, balkon ve ıslak hacim zeminleri seramik kaplama, diğer odalar ahşap kaplama,kapılar ahşap kapı,ıslak hacimler taban duvar fayans kaplama, balkon korkulukları demir doğrama olarak yapılmıştır.Taşınmazın mutfak tezgahı mermerit, dolabları ahşap mlazemedenyapılmıştır. 04.07.2007 tarih ve 120/3435 noluyapı ruhsatı almıştır. Ruhsat eki projesine görenet : 141 m2 vebrüt : 155 m2 'dir. Bina girişine göre sol tarafta kalmaktadır.Taşınmazın projesine göre oda dağılımları Misafir, oturma odası, mutfak, yatak odası, çocuk odası, banyo, wc ve 3 adet balkonhacimlerinden oluşmaktadır. Borçlu adına tam hisseli.

Adresi : 1201Ada 7 Parsel 6 Numaralı Bb Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 141 m2

Arsa Payı : 9/47

İmar Durumu :Var , Kat sayısı 5, İnşaat tarzı Bitişik Nizam

Kıymeti : 3.875.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 10:59

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, CUMALI Mahalle/Köy, Yazır Tepesi Mevkii, 1201 Ada, 7 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Cumalı Mahallesinde bulunan mesken niteliğindeki taşınmaz konut bölgesindebulunmaktadır. D-400 karayoluna640 mt. Serik İlçe merkezine kuşuçuşu ort.1,5 km dir.Havalanına kuş uçuşu ort. 25 km, denize kuş uçuşu ort. 9 km dir.Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir. Belediye arşivinde incelenen kat irtifakına esas mimari projesine göre K-D-G-B cephelidir. Taşınmazın bulunduğu bina zemin kat + 4 normal kattan oluşmaktadır, binada asansör bulunmamaktadır, tek blok olarak planlanmıştır. Daire giriş kapısı ahşap kapı,dış cephe pencereleri pvc doğrama, balkon korkulukları demir doğrama olarak yapılmıştır.04.07.2007 tarih ve 120/3435 noluyapı ruhsatı almıştır. Ruhsat eki projesine göre5 numaralı bağımsız bölümnet : 141 m2 vebrüt : 155 m2 'dir. Taşınmaz bina girişine göre sol tarafta kalmaktadır.Taşınmazın projesine göre oda dağılımları Misafir, oturma odası, mutfak, yatak odası, çocuk odası, banyo, wc ve 3 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Borçlu adına tam hisseli.

Adresi : 1201 Ada 7 Parsel 5 Numaralı Bağımsız Bölüm Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 141 m2

Arsa Payı : 10/47

İmar Durumu :Var , Kat sayısı 5, İnşaat tarzı Bitişik Nizam

Kıymeti : 3.875.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 11:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 11:59

12/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.