Yılmaz, doğum günü akşamında Öztürk Kolcuoğlu Restaurant'ta ailesiyle birlikte iftar yaptı. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen akşamda, iftarın ardından sürpriz bir kutlama gerçekleştirildi. Masaya getirilen doğum günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde söndüren Yılmaz'ın mutluluğu yüzünden okundu. Ailesinin tebriklerini kabul eden Yılmaz, bu özel günü sevdikleriyle birlikte geçirmenin kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti. Keyifli anların yaşandığı kutlama, hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirildi. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi