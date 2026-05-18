T.C.

ANTALYA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2026/539 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/539 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.400.000,00 1 Taşıt 07BYA283 Plakalı , 2024 Model , RENAULT Marka , H4DE470U688161 Motor No'lu , VF1RJA00173302348 Şasi ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:42

13/05/2026 (İİK m.114/4)