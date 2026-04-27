Örnek No:54*
T.C.
SERİK
İCRA DAİRESİ
2025/5868 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5868 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.225.000,00
1
Taşıt
|
34RY5280 Plakalı , 2017 Model , SKODA Marka , SUPERB ACTIVE Tipli , DCX121128 Motor No'lu , TMBAG6NP0H7523949 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Araç Fiziki olarak Motor ve Şase numaraları kontrol edilerek dosyaya konu araçla uyumlu olduğu görülmüş olup tespiti yapılmıştır. KM Bilgisi : 331015 Km AnahtarVar, Ruhsat Yok, Stepne Var, Ses Sistemi Orijinal Teyp, Navigasyon Var, Aracın Lastikleri %40 Yıpranmış durumda Tespit esnasında yapılan kontrollerde aracın motorunun çalışır ve yürür durumda olduğu,eksik mekanik parçasının olmadığı tespit edildi, Aracın iç kısmında yapılan incelemede ön göğüs ve koltuk iç döşemelerindeolağan kullanıma bağlı yıpranmalar olduğu, göstergelerin çalışır durumda olduğu tespit edildi. Aracın kaportasın dayapılan incelemelerde, beyazrenkli olduğu,kaporta ve boyasının temiz ve bakımlıolduğu tespit edildi.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:59
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 10:59
(İİK m.114/4)