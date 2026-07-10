T.C.

GÜNDOĞMUŞ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Gündoğmuş İlçe, ORTAKÖY-MERKEZ Mahalle/Köy, 246 Ada, 16 Parsel, Taşınmaz tapuda tam hisseli, İki Katlı Betonarme Ev ve Arsa vasfı ile kayıtlıdır. Kuş uçuşu mahalle merkezine 0,6 km, Gündoğmuş ilçe merkezine (Kaymakamlık Binası) yaklaşık 12,35 km, Akdeniz'e 28,9 km mesafededir. (Bu mesafeler kuş uçuşu olup karayolu ile daha da uzamaktadır) Taşınmaz eğimin % 8-15 arasında değiştiği, ev ve bahçesi şeklinde kullanılan, orta-sığ, taşlılığın ve kayalılığın özellikle göze çarpmadığı, üzerinde değişik tür ve yaşta meyve ağaçlarının bulunduğu, DSİ ile mülga Köy Hizmetlerine ait sulama sisteminin olmadığı, Kuru Marjinal Tarım Arazisidir. Taşınmaz üzerinde 9 zeytin, 8 badem, 7 bağ, 1 incir, 1 mersin ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde zemin oturum alanı 77,88 metrekare olan iki katlı betonarme bina yer almaktadır. Yapıya ait inşaat ruhsatı bulunmamaktadır.

Adresi : Ortaköy Merkez 246 Ada 16 Parsel Gündoğmuş / ANTALYA

Yüzölçümü : 466,26 m2

İmar Durumu: İmar planı bulunmamaktadır, kadastro parselidir

Kıymeti : 1.480.722,60 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidirArtırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 11:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.