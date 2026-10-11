İnsan yaş aldıkça değil, yaşadıkça öğreniyor.

Kime güveneceğini, kime mesafe koyacağını, neyi anlatıp neyi içinde tutacağını...

Çünkü hayat insana şunu öğretiyor: Herkes senin iyi niyetin kadar iyi niyetli değil.

Bu yüzden artık her şeyinizi herkesle paylaşmayın.

Her planınızı anlatmayın.

Her hayalinizi ortaya dökmeyin.

Her sevincinizi herkesin önüne koymayın.

Çünkü bazı insanlar sizin mutluluğunuzu paylaşmak için değil, nereden kırılacağınızı anlamak için sizi dinlerler.

Sırlarınız olsun.

Her insan sizin iç dünyanıza girmeyi hak etmez. Bazı kapılar vardır; anahtarı sadece sizde kalmalıdır. Sessizlik bazen anlatabileceğiniz en güçlü cevaptır.

Bir de sınırlarınız olsun.

Size saygı göstermeyenlere sürekli anlayış göstermek zorunda değilsiniz Sizi tüketenlere sürekli sabretmek zorunda değilsiniz. Her arayana koşmak, her isteyene yetişmek, herkesin yükünü taşımak zorunda hiç değilsiniz.

“Hayır” demeyi öğrenin

Çünkü bazen birilerine söylediğiniz “hayır”, kendinize söylediğiniz en büyük “evet”tir.

Ve unutmayın; Sınır koymak insan kaybetmek değildir. Kendinizi kaybetmemektir.

Bir de sıfırlarınız olsun.

Hayatınızda size hiçbir şey katmayan, sadece sizden alan insanları sıfırlayabilmelisiniz.

Sürekli aynı yarayı açan ilişkileri, sizi aşağı çeken alışkanlıkları, geçmişten taşıdığınız gereksiz kırgınlıkları...

Hepsini gerektiğinde geride bırakabilmelisiniz.

Çünkü bazı şeyleri sürdürmek sadakat değil, kendinize haksızlıktır.

Ben artık herkese kendimi anlatmaya çalışmıyorum.

Beni anlamak isteyen anlar.

Yanımda olmak isteyen zaten yanımda olur.

Gitmek isteyen de yolunu bulur.

Çünkü insan bir noktadan sonra şunu anlıyor:

Herkesi hayatında tutmak marifet değil. Doğru insanlara yer açmak marifet.

Ve belki de hayatın en büyük huzuru burada başlıyor.

Kimin ne düşündüğünü daha az önemseyip, kendi vicdanınızın ne söylediğini daha çok dinlediğinizde...

Kimseye kendinizi ispatlama ihtiyacını duymadığınızda...

Ve gerektiğinizde dönüp hayatınıza baktığınızda, “Burası artık bize iyi gelmiyor” diyerek kapıyı kapatabildiğinizde...

İşte o zaman insan gerçekten özgürleşiyor.

O yüzden

Sırlarınız olsun.

Çünkü herkes dost değildir.

Sınırlarınız olsun.

Çünkü herkes hayatınıza istediği gibi giremez.

Sıfırlarınız olsun.

Çünkü bazı şeyler ancak sıfırlandığında yeniden başlayabilir.

Ve en önemlisi

Hayatındaki herkesi kaybetmekten korkmayın. Bazen insan, kendini bulabilmek için bazı insanları hayatından çıkarmak zorunda kalır.

Çünkü sonunda mesele kaç kişinin yanınızda kaldığı değil...

Sizin, kendinin yanında kalıp kalamadığınızdır.

İşte gerçek güç budur.

Kendinize ihanet etmeden yaşamak.

Kendinize saygınızı kaybetmeden yürümek.

Ve gerektiğinde herkese rağmen kendi yolunuzda kalabilmek.

Sırlarınız, sınırlarınız, sıfırlarınız olsun.

Ama en önemlisi, kendinizden asla eksilmeyiniz.

Sevgilerimle.....